ФАН отправил запрос в МИД РФ о задержанных в Ливии россиянах

Федеральное агентство новостей отправило официальный запрос в Министерство иностранных дел РФ с просьбой сообщить о судьбе задержанных в Ливии граждан России, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич направил руководителю так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием освободить российских социологов Шугалея и Суэйфана. С мая 2019 года россияне находятся в частной тюрьме в Триполи. Они были незаконно задержаны членами группировки RADA.

В письме Малькевич указал главе ПНС Ливии на коммюнике берлинской конференции, где в пункте 45 упоминается проблема незаконно удерживаемых лиц в Ливии. Член ОП РФ напомнил Сарраджу, что он согласился с данным решением международного сообщества, и это обязывает его соблюдать протокол.

Федеральное агентство новостей направило запрос в внешнеполитическое ведомство России и попросило МИД в ответе дать оценку сложившейся ситуации. Также ФАН запросил информацию о том, связывались ли российские консульские работники с Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном или их представителями, известно ли сейчас что-либо о состоянии россиян.

ФАН поинтересовался, какие меры может предпринять российский МИД для вызволения российских граждан. Ответ министерства иностранных дел будет опубликован на сайте ФАН.