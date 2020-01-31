Малькевич рассказал, как письмо в Washington Post подействовало на боевиков ПНС Ливии

Москва, 31 января. Представители так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии связались с адвокатом Фонда защиты национальных ценностей, чтобы обсудить освобождение одного из похищенных сотрудников ФЗНЦ Самера Суэйфана. Об этом в пятницу сообщил глава фонда Александр Малькевич.

Отметим, что это произошло вскоре после того, как ФЗНЦ опубликовал на страницах американского издания The Washington Post открытое письмо, в котором содержится призыв освободить двух россиян, захваченных в Триполи. Речь идет о социологах Фонда защиты национальных ценностей Самере Суэйфане и Максиме Шугалее. Оба были похищены боевиками из террористической группировки RADA (входит в состав ПНС Ливии) и помещены в тюрьму «Митига».

По словам Малькевича, представители ПНС сообщили, что «вопрос по Самеру» уже решен, и россиянин будет освобожден в ближайшие дни. Однако судьба Шугалея по-прежнему остается неясной.

«Я не понимаю, что это за торговля людьми. Почему идет речь только про Самера? Мы настаиваем на том, чтобы все наши ребята, равно как и другие иностранные граждане были освобождены и вернулись домой. Это я и передал «переговорщикам» через нашего ливийского адвоката», — подчеркнул глава Фонда.

Он также не исключил, что западные политики попытаются присвоить себе заслугу по освобождению Суэйфана. По его словам, уже выстроилась «виртуальная очередь людей», которые утверждают, что «поспособствовали». Малькевич поинтересовался, где все эти люди были последние полгода.

Ранее сообщалось, что американское издание The Washington Post опубликовало открытое письмо Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) к ПНС Ливии, в котором содержалось требование освободить российских социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея.