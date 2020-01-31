Вывезенные с Хайнаня россияне рассказали, как в «Шереметьево» их проверяли на коронавирус

Группу российских туристов, отдыхавших на китайском острове Хайнань, доставили в Москву, в аэропорт «Шереметьево». Россиянам пришлось прервать отдых раньше намеченного срока из-за разразившейся в Китае эпидемии, вызванной не известным ранее коронавирусом. Информация об эпидемии вызвала серьезную панику во многих странах.

В России никакой паники нет, тем не менее меры принимаются самые серьезные (уже выявлено два подтвержденных случая заражения). В частности, организована эвакуация российских граждан из Китая. Вернувшихся непосредственно из очага заражения помещают в карантин, состояние всех остальных — внимательно отслеживают.

Прилетевшие с Хайнаня россияне рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей о ситуации на острове в связи с эпидемией и о «теплой» встрече в «Шереметьево», где всех прибывших прямо на борту обследовали при помощи тепловизора.

Хайнань на особом положении

«Благодаря экстренным мерам, принятым властями острова Хайнань, там удается держать ситуацию под контролем. Однако на данный момент уже известно о 31 случае заражения коронавирусом, из них один — с летальным исходом, умерла 80-летняя женщина», — сообщил турист Александр Искаков, уроженец Казахстана.

Александр рассказал, что специальная комиссия КНР по вопросам здравоохранения, которую возглавляет врач-пульмонолог Чжун Наньшань ожидает пика заболеваемости в ближайшие семь дней.

«Однако это не должно вызвать резкого скачка количества заболевших, по предварительным оценкам уже дней через десять эпидемия пойдет на спад», — поделился информацией российский турист.

По словам Искакова, сейчас туристский Хайнань на особом положении, но местное население относится к экстренным мерам достаточно спокойно.

«Китайцы говорят, что при распространении каких-либо заболеваний правительство часто реагирует оперативно. Сейчас на острове закрыты все крупные торговые центры, рестораны и кафе работают с ограничением по времени, закрыты все туристические маршруты и развлекательные площадки, а по городу курсируют автомобили с устройствами для очищения воздуха», — поделился впечатлениями Искаков.

«Теплая» встреча в «Шереметьево»

«За последнюю неделю обстановка на острове существенно поменялась, — рассказала корреспонденту ФАН туристка Айнур Капсеметова, также уроженка Казахстана. — В связи с угрозой распространения коронавируса китайские власти приняли решение ограничить транспортное сообщение между городами: автобусы перестали курсировать 26 января, а уже 27 января временно приостановили движение скоростных поездов».

Женщина рассказала, что министерство туризма Китая не просило туроператоров проводить экстренную эвакуацию, поэтому все рейсы увезли туристов согласно штатному расписанию, но некоторым группам пребывание на острове пришлось сократить.

«Те, у кого был приобретен тур на две недели, были вынуждены вернуться домой на неделю раньше, — рассказала Капсеметова. — По прибытии в «Шереметьево» нас встречали, можно сказать, «тепло» — прямо на борт поднялись медицинские сотрудники с тепловизорами, чтобы проверить пассажиров на возможное наличие заболевания. Все туристы прошли обследование, ни у кого признаков заражения коронавирусом обнаружено не было».

Одной из вернувшихся этим бортом оказалась пользователь Instagram irina_velour, которая поделилась в Stories впечатлениями от процедуры обследования при помощи тепловизоров.