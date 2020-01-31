Опубликованы кадры уничтоженной военной техники террористов в Идлибе

Москва, 31 января. Сирийские боевики за последние сутки совершили 34 обстрела в зоне деэскалации «Идлиб». Такие данные в пятницу предоставил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков на брифинге Министерства обороны РФ. Террористы обстреляли 14 населенных пунктов в провинции Латакии, 3 — в Идлибе, 5 — в Хаме.

Сирийские правительственные силы отбили атаку и обратила боевиков в бегство. Отступая, они бросали военную технику, которая в итоге попала в руки армии САР. Всего было захвачено или уничтожено 11 танков, 19 бронетранспортеров и БМП, 62 пикапа с установленными пулеметами, 9 «джихад-мобилей», 4 реактивные системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и 4 беспилотных летательных аппарата.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии предоставил фотографии и видеозапись с уничтоженной военной техники, которую эксплуатировали джихадисты в Идлибе.

Судя по попавшим на снимки разбитым боевым машинам, террористы были очень хорошо подготовлены к наступлению сил Сирийской арабской армии (САА). Такая техника могла нанести немалый урон населенным пунктам на севере Сирии, где по сей день проживают мирные жители.

Благодаря контрнаступлению, которое в текущем месяце в ответ на регулярные обстрелы боевиков возобновила сирийская правительственная армия, удалось избежать жертв и ущерба, которые могли бы причинить хорошо вооруженные террористы.

28 января удалось занять крупный город Маарет аль-Нуман на юге провинции Идлиб. Занимавшие его боевики бежали без боя. Город является крупным форпостом террористов из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»11.

Напомним, 9 января этого года глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин ввели режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. 16 января сирийская армия была вынуждена возобновить военную операцию — это стало ответом на многочисленные нарушение боевиками соглашения о прекращении огня. Джихадисты «Хайят Тахрир аш-Шам», игнорируя все договоренности, продолжали обстреливать жилые кварталы и позиции военных.

За время «прекращения огня» в Алеппо был обстрелян жилой район Суккари, в результате обстрела населенного пункта Миньян погиб ребенок, террористы атаковали районы Шахба, Халидия, и авиабазу «Найраб». По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, с момента официального прекращения огня в результате обстрелов боевиков погибли свыше 70 мирных граждан, еще свыше 150 были ранены.

1 Организация запрещена на территории РФ.