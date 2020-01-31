Челябинские полицейские помогли воссоединиться сестрам, потерявшим друг друга в годы ВОВ

Челябинские оперативники провели полноценную розыскную операцию, чтобы помочь сестрам, потерявшим друг друга в годы Великой Отечественной войны, найти друг друга.

Жительница Пензы пришла в дежурную часть ОМВД России по Агаповскому району с обращением. По словам женщины, ее 92-летняя мама Юлия Павловна Харитонова ищет свою сестру Розу.

Родственницы потерялись в страшном 1942 году в Сталинграде, когда жителей эвакуировали во время бомбежки города. Заявительница попросила полицейских помочь ей разыскать сестру матери.

Оперативники немедленно включились в розыскные мероприятия, изучая весь спектр информации, которая могла бы пригодиться в таком непростом деле. И на одном из интернет-ресурсов они увидели очень похожую историю разлученных людей, вот только дата рождения одной из героинь не совпадала с той, которую указала жительница Пензы в обращении.

«В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили, что заявительница из Пензы действительно указала неверные сведения со слов своей пожилой матери, которая в силу возраста забыла полное имя своей сестры Розалины и называла ее Розой, а также ошиблась с годом рождения, назвав 1927 год вместо 1926 года, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Оперативники установили связь с обеими женщинами, после чего предположение, что они могут быть родственницами, подтвердилось. Так люди, разлученные войной в юности и долгие 78 лет не терявшие надежду на встречу, нашли друг друга. На днях в Челябинске состоялась их долгожданная встреча».

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