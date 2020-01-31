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Путин обошел Нагиева и Петрова в рейтинге самых привлекательных мужчин

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Путин обошел Нагиева и Петрова в рейтинге самых привлекательных мужчин

Москва, 31 января. Жители России считают президента РФ Владимира Путина самым привлекательным среди известных мужчин. Об этом свидетельствуют результаты открытого опроса SuperJob.

Свое предпочтение президенту страны отдали 18% женщин и 19% мужчин. Отмечается, что в опросе принимали участие по 1000 женщин и мужчин из всех округов России.

Вторую строчку рейтинга популярности женщины отдали российскому актеру Александру Петрову — 4% респондентов. По 3% голосов заработали Сергей Лавров и Данила Козловский.

Мужчины же поставили на второе место Дмитрия Нагиева с 2% голосов.

Ранее ФАН сообщал, что согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень одобрения деятельности Путина на посту главы государства достиг 65,4%, а о своем доверии российскому лидеру заявил 71,5% граждан РФ после его традиционного послания Федеральному собранию.

Еще одно социологическое исследование показало, что Владимир Путин стал политиком года в 2019. Такого мнения придерживалось большинство жителей страны, а каждый пятый готов был пригласить главу государства к себе на празднование Нового года, передает телеканал «360».

Кроме того, компания Mediascope составила рейтинговые данные по программам, которые стали лидерами по просмотрам в новогоднюю ночь. Выяснилось, что прямая трансляция новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина получила самый высокий рейтинг по «телесмотрению».

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