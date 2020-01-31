Вдохновленный речью Зеленского Кличко решил помочь несуществующим узникам Освенцима

Киев, 31 января. Мэр Киева Виталий Кличко в привычной манере поддержал позицию украинского президента Владимира Зеленского о Холокосте и роли Советского союза во Второй мировой войне.

На этой неделе Зеленский посетил Польшу, где принял участие в мероприятии, посвященном освобождению Красной армией концлагеря Освенцим. Президент возложил на СССР вину за начало Второй мировой войны, в истории которой была такая страшная страница, как Холокост.

Примечательно, что Зеленский таким образом выразил солидарность с Польшей, которая всеми силами старается переписать историю. Украинцев, которые прекрасно знают о случившемся в 1941 году, речь Зеленского удивила, передает «Экономика Сегодня».

Кличко, вдохновившись словами главы государства, выступил с инициативой выплатить каждому жителю Киева, пережившему ужас Освенцима, материальную помощь в размере 10 тысяч гривен или порядка 400 долларов.

Как отметил глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский, мэр Киева просчитался и решил выделить средства несуществующим бывшим узникам. По его словам, в украинской столице не осталось ни одного живого еврея — узника Освенцима, но есть около 100 людей, побывавших в других концлагерях. Но на них идея Кличко не распространяется.

«Прекрасная инициатива, но какая-то странная», — констатировал Долинский на своей странице в Facebook.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в минувший четверг состоялось обсуждение темы Холокоста и роли Польши в нем в свете последних событий, связанных с искажением западными странами исторических фактов. Историки, публицисты, политологи и журналисты развенчали некоторые мифы о Второй мировой войне. Эксперты сошлись во мнении, что в настоящее время со стороны Украины и Польши против России ведется информационная война.