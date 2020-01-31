Зеленский рассказал, при каком условии поедет в Вашингтон «хоть завтра»

Киев, 31 января. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность без раздумий отправиться в США, если у него будет пакет важных для его страны договоренностей.

Он сообщил, что получает множество приглашений посетить разные страны, и перед любым визитом оценивает, какие выгоды от этого может получить Украина, пишет «Газета.ru».

«Прежде всего я думаю об Украине, при всем уважении к США», — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что если будет наверняка знать, что участники украино-американских переговоров смогут «договориться о чем-то очень важном», выгодном обеим странам, но прежде всего — Украине, то он «готов ехать завтра».

Глава Украины подчеркнул, что не хочет быть «политическим путешественником», какими являлись его предшественники на президентском посту.

Кроме того, более полугода возглавляющий страну Зеленский заявил, что «профессия быть президентом Украины» для него новая, поэтому в некоторых вопросах он консультируется с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

В пятницу, 31 января, в Киеве состоялась встреча Зеленского с американским госсекретарем Майком Помпео, который прибыл в украинскую столицу с официальным визитом. Отмечалось, что в городе у главы Госдепартамента запланированы переговоры с Зеленским и Пристайко.

В ходе совместной пресс-конференции глава Украины выразил надежду на то, что в Госдепартаменте США будет назначен спецпредставитель по вопросам Донбасса и Крыма.

Помпео, в свою очередь, назвал Украину «кормилицей Европы» и «борцом за свободу и демократию».