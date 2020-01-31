Вирусолог Зуев рассказал, как Россия защитит своих граждан от коронавируса

Доктор медицинских наук Виктор Зуев заявил, что у России сильнейшая в мире школа эпидемиологии.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России выявили два случая заражения китайским коронавирусом. Причем оба заболевших оказались гражданами Китая, первый пациент был обнаружен в Забайкальском крае, второй в Тюменской области. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное, без клинических проявлений и температуры.

Как подчеркнула, в свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова, риска дальнейшего распространения вируса на территории Российской Федерации нет, но тем не менее власти вводят дополнительные меры по борьбе с заболеванием: до 4 февраля все находящиеся в китайской провинции Хубэй россияне должны быть эвакуированы (все вернувшиеся пройдут двухнедельный карантин), с 1 февраля будет закрыто авиационное сообщение с Китаем (кроме рейсов «Аэрофлота», а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево), гражданам Китая не будут выдаваться рабочие визы, а также будет ограничено пересечение границы с Монголией.

Комментируя сообщение о двух заразившихся коронавирусом, доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук, вице-президент Международной академии наук о природе и обществе, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «россиянам переживать не стоит, так как у России лучшая в мире школа эпидемиологии в мире».

«Всех принятых руководством страны мер достаточно для того, чтобы справиться с вирусом. Они абсолютно обоснованные и абсолютно правильные, и я тут даже не знаю, что еще можно добавить. Теперь — что касается этих двух случаев, надо ли этому удивляться и надо ли этого пугаться? Ни того, ни другого делать не надо, объясняю почему. У нас замечательная медико-санитарная служба, она давно известна во всем мире, и, я даже не побоюсь этого слова, она — лучшая в мире, это проверено десятилетиями. Все началось еще в 1936 году, когда мы очень эффективно победили оспу», — поясняет эксперт.

По его словам, после завершения Второй мировой войны руководство Советского Союза предложило другим странам программу глобальной ликвидации оспы, и это при том, что в СССР она была побеждена в 1936 году.

«Но она еще оставалась какое-то время, например, в Индии, где она была эндемичная, то есть была постоянно. У нас были кордоны, все, но возникает вопрос — могла ли оспа попасть к нам? Могла, и она попала. И это оспа, а не коронавирус, у которого смертность 2,5-3%. При натуральной оспе смертность доходит до 80%, а в случае с черной оспой и до 100%. Так вот, к нам оспа вновь попала в 60-м году, в январе 1960 года оспу к нам привез художник, которой был в командировке в Индии. Он приехал, и у него начался инкубационный период. Ну и ничего, быстро был создан штаб, мужчину госпитализировали. В итоге угроза была очень быстро ликвидирована, больных было всего 43 человека, из них трое умерли. Но это был 1960 год, а сегодня у нас 2020 год и мы имеем совершенно другую вооруженность, совершенно иные силы, подготовку, оборудование и все на свете», — продолжает Зуев.

Таким образом, у российских эпидемиологов есть очень большой опыт работы с разного рода экзотическими вирусами. Кроме того, за счет большого распространения тепловизоров, необходимых для выявления людей с повышенной температурой тела, вирусологи могут отследить и остановить распространение болезни.

«Заразившиеся уже были госпитализированы, были определены их контакты, и вскоре начнется лечение. Опыт в нашей стране есть, и тут сейчас главное не пугать население, его нужно информировать и образовывать», — заключил доктор медицинских наук.

Напомним, жертвами нового коронавируса стали уже 213 человек, заражены более 9,8 тысячи. Самая сложная ситуация в КНР, однако около ста случаев зарегистрировано еще в 20 странах, Россия стала 21-ой. ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного значения.