Пользователи Сети раскритиковали «восковую фигуру» Михайлова и «силиконовую маску» Бабкиной

Москва, 31 января. Пользователи Сети раскритиковали резко помолодевших Стаса Михайлова и Надежду Бабкину.

Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена с эстрадным певцом Стасом Михайловым. Певица отметила, что «встреча с друзьями удалась». По ее словам, снимок был сделан в Майами, где состоялось выступление Михайлова. Кроме того, Бабкина сообщила, что готовит совместную песню с Михайловым, выход которой будет приурочен к юбилею певицы.

Пользователи Сети отметили, что на опубликованном снимке Бабкина и Михайлов выглядят неестественно. Подписчики подчеркнули, что Михайлов больше похож на «восковую фигуру» и «арабского шейха», а лицо Бабкиной напоминает «силиконовую маску».

«Парафиновый Стасик», — пишет semenenko711.

«Стасик как из музея восковых фигур», — отмечает li.ubov9515.

«Зубы страшные, не естественные, лица натянутые, ужас дикий, про одежки Михайлова и говорить не хочется», — пишет shelkovayamovshic.

«Михайлов стал ужасным. Неужели жена не может ему подсказать? Борода дурацкая какая-то», — отмечает kyriakidouzanna.

«Надежда как резиновая мумия», — пишет sv_etlana105.

«Силиконовые лица, фарфоровые зубы, все фальшивое», — отмечает irinazhuchkova3.

Ранее Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с новыми макияжем и прической. Преображение Бабкиной вызвало неоднозначную реакцию со стороны поклонников. Некоторые фанаты раскритиковали новый образ Бабкиной, отметив, что с таким макияжем певица выглядит неестественно.