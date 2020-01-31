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Происшествия

Сообщение о взрыве на «Владимирской» в Петербурге оказалось ложным

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Сообщение о взрыве на «Владимирской» в Петербурге оказалось ложным

Санкт-Петербург, 31 января. Информация о взрыве у метро «Владимирская» в Петербурге не соответствует действительности, заявил источник Федерального агентства новостей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на Большой Московской, 2 прогремел взрыв. Ресурс утверждал, что при взрыве пострадали семь человек.

Сообщение о взрыве на «Владимирской» в Петербурге оказалось ложным

Собеседник ФАН подчеркнул, что взрыва по этому адресу не было. По его словам, в полицию поступил телефонный звонок, после которого специалисты отправились на место для проверки.

«Проверили «Владимирскую». Все нормально. Сейчас проверяется «Достоевская», — сказал источник ФАН.

Он подчеркнул, что в полицию поступило ложное сообщение о взрыве в Петербурге.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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