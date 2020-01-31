В Совфеде объяснили, зачем Зеленский хочет привлечь США к переговорам по Донбассу

Попытка привлечь американцев в процесс урегулирования ситуации в Донбассе — политический реверанс Киева. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Привлечь США к «Минску»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в Государственном департаменте Соединенных Штатов будет назначен специальный представитель по вопросам урегулирования конфликта на территории Донбасса и возвращения Крыма.

«Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента», — заявил Владимир Зеленский во время совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу.

Предыдущий специальный представитель США по Украине Курт Волкер ушел в отставку в конце сентября 2019 года после того, как его имя стало упоминаться в СМИ в связи с жалобой, которая положила начало расследованию демократов.

Политический прогиб

Как отметил Олег Морозов, «ларчик открывается очень просто» — либо выполняются Минские соглашения «от и до», либо другие всевозможные действия означают, что процесс заходит в тупик. Оттого, что появится новый Курт Волкер или что-то новое, ничего существенно не поменяется, уверен сенатор.

«Американцы, как мне представляется, никогда не уходили из процесса урегулирования ситуации в Донбассе — наоборот всегда были в нее вовлечены в той или иной форме. Они не являются стороной «нормандского формата» и Минских соглашений. Но они всегда были вовлечены в этот процесс. И хотя бы формально встроены в Минские соглашения — они освещены решением Советом Безопасности ООН», — пояснил Олег Морозов.

При этом сенатор заметил, что крайне трудно понять заявление Владимира Зеленского. «Его вообще последнее время очень трудно понять», считает политик.

«Это и его поведение после «нормандской встречи», и его последнее заявление по поводу о роли СССР во Второй мировой войне. Сейчас любое заявление Зеленского нужно рассматривать сквозь увеличительное стекло. И я перепроверял бы десять раз. Еще можно дать переводчикам, которые владеют разными языками, в том числе языком жестов. Что же действительно имеет ввиду господин Зеленский? Понять Зеленского сложно», — добавил Олег Морозов.

По мнению сенатора, Владимир Зеленский ничего нового не сказал. При этом в его просьбе нет решения проблемы.

«Хоть 20 американских представителей привлеки, сам процесс от этого не изменится. Мне представляется это больше такой политический реверанс. Мол, давайте ребята поактивнее помогайте нам, вы же видите, как нам сложно, деньгами помогите. Эта просьба — очередной политический прогиб перед американцами», — заключил Олег Морозов.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение «в родную гавань». Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».