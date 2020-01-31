Главные новости 31 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 31 января.

Политолог считает, что РФ следует выдвинуть Киеву жесткие требования, невыполнение которых повлечет «серьезные последствия». Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине.

Певица нарушила свое слово держать личную жизнь в стороне от посторонних глаз. Седокова возмутила фанатов «постельным» снимком с возлюбленным.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, пострадавшие были доставлены во Владивостокскую клиническую больницу №2. Взрыв прогремел в жилом доме во Владивостоке.

ЛНР и ДНР будут побеждены ВСУ в считанные недели, если республикам перестанет помогать РФ, утверждает Щербина. Представитель генштаба ВСУ назвал условие «зачистки» Донбасса в считанные недели.

Причина взрыва пока устанавливается. Четыре человека погибли при взрыве на заводе в Орловской области.

Глава ФЗНЦ Малькевич рассчитывает «достучаться» до террористов ПНС Ливии с помощью открытого письма. ФЗНЦ через открытое письмо достучится до террористов ПНС.

В новой редакции КоАП ужесточили наказание за нарушение ПДД. Минюст предложил в несколько раз увеличить штрафы за превышение скорост.

Актриса Дарья Мороз устроила яркий перформанс на премьере второго сезона сериала «Содержанки». Богомолов оценил «развратный» танец бывшей жены в присутствии Собчак.

Массовая драка стала причиной завершения турнира MMA в Москве. Зрителей охватила вспышка насилия. Массовую драку спортсменов и болельщиков на турнире по ММА в Москве сняли на видео.

Сотрудник института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала об опасности нового вида клопов. Роспотребнадзор предупредил об опасности нового вида клопов.