Беременную жену Тарасова развеселило предложение завести страницу ее пупку

Москва, 31 января. Беременная жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко с юмором отнеслась к неожиданному ажиотажу вокруг ее живота.

Фотомодель, которая находится на позднем сроке беременности, выложила в Instagram снимок, на котором продемонстрировала свой округлый живот. При этом некоторые пользователи моментально обратили внимание на то, что из-за произошедшей с телом Костенко трансформации «исчез пупок». Это открытие так взволновало соцсети, что вскоре супруге Тарасова позвонил журналист, который предложил ей завести пупку собственную страницу в Instagram. Анастасия отметила, что пупок, который вдруг стал важнейшим информационным поводом, это одновременно смешно и грустно.

«Вы понимаете, насколько все печально? Пупок, большинство людей интересует чужой пупок. Николай Васильевич Гоголь и подумать не мог, что почти через 190 лет на смену его сатирической повести «Нос», придет народное фольклорное творчество — «Пупок», — пишет она в комментариях.

Костенко добавила, что комментарий журналисту она в итоге не дала, однако из-за его предложения она не может перестать смеяться уже вторые сутки. При этом свой пупок жена Тарасова охарактеризовала как «аккуратный, приобретенный рубец».

«Просто на фотографии, которая выложена в ноябре в купальнике он есть, а сейчас вдруг не стало», «Тот самый таинственный пупок», «Не у всех есть пупки, знаю человека, у которого его нету», — шутят подписчики Костенко.

При этом часть интернет-пользователей похвалила женщину за ее чувство юмора, а другая — осудила за фотосессии на позднем сроке беременности.