В Калининграде заинтересовались опытом Московской области по внедрению ЦУР

Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что в регионе с интересом следят за успешной реализацией в Московской области проекта под названием «Центр управления регионом». Более того, в Красногорске уже побывала делегация из самого западного субъекта РФ.

Начальник местного Управления по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором оценил перспективы создания в Калининградской области подобной уникальной системы.

«Да, мы заинтересовались этой тематикой, — сказал он. — В конце прошлого лета делегация нашего правительства посетила Красногорск и все там изучала. Нам сама по себе такая идея очень импонирует. Но в настоящее время мы четко понимаем, что не можем развернуть систему в том же масштабе, что в Московской области, — по причине того, что это очень ресурсоемкая история».

По словам Лыскова, сейчас в Калининградской области разрабатывается некий ситуационный центр — такая, условно говоря, протоструктура, своеобразный первый шаг на пути к ЦУР.

«Туда будет стекаться самая разная информация, и там будут анализироваться основные показатели социально-экономического развития региона, — отметил собеседник ФАН. — Анализироваться прямо на планшете в режиме реального времени».

Если же говорить, например, об обращениях, жалобах и предложениях местных жителей, то в Калининградской области пока что нет такого успешного сервиса, какие есть у столицы (сайт Мос.ру) и Подмосковья («Добродел»), посетовал Лысков.

«Мы к этому пока тоже еще идем, — сказал он. — С обращениями и жалобами граждан активно работаем в социальных сетях. Все это собираем, и те проблемы, которые решаемы, пытаемся оперативно решать. Либо даем консультацию гражданам по тому или иному вопросу».

Если же говорить в целом, то в Калининградской области опыт Московской в данном направлении (система ЦУР) видится правильным, полезным и подходящим для внедрения, резюмировал руководитель пресс-службы местного правительства.

Ранее президент России Владимир Путин посетил здание правительства МО в Красногорске, где, ознакомившись с передовой системой взаимодействия граждан и властей, заявил о необходимости «тиражирования такого опыта» в других регионах страны.