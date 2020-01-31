Шерин жестко ответил на требование замглавы МИД Польши выплатить репарации Варшаве

Польша имеет «безоговорочное» право на репарации от России за ущерб, нанесенный Советским союзом во время Второй мировой войны, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский. Однако Российская Федерация заплатила все долги СССР, а значит, репарации необходимо распределить между всеми бывшими союзными республиками, утверждает в ответ на это заявление первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Как указал польский дипломат в интервью Radio Zet, тему репараций от России нужно поднимать постоянно, так как здесь нет срока давности. По словам Яблонского, нынешняя политическая ситуация показывает, что любые попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с рядом трудностей.

Александр Шерин в ответ на высказывание Павла Яблонского отметил, что Российской Федерации срочно нужно вносить дополнения в Уголовный кодекс, которые позволяют привлекать к ответственности лиц, требующих изменить итоги Второй мировой войны.

«Необходимо привлекать к уголовной ответственности сроком на 10–15 лет лиц, которые требуют пересмотреть итоги Второй мировой войны, роль Советского Союза, а также репараций от России, — сказал Шерин в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей. — Таким образом, возбуждается уголовное дело против любого человека в мире, вне зависимости от гражданства, с запрашиванием у другого государства разрешения о его депортации в Россию. В дальнейшем он привлекается к уголовной ответственности и отбывает срок наказания в какой-нибудь тюрьме, самой благоприятной, в общей камере с такими же патриотично настроенными потомками победителей Великой Отечественной войны».

Польское государство было «мирно и спокойно» освобождено от советских войск, которые не требовали никаких репараций и компенсаций, напоминает российский парламентарий.

«Наши войска выводились практически в чистое поле. Наша страна понесла огромные финансовые потери после того, как уже закончилась война. Около 600 тысяч бойцов просто полегло на польской земле. Предки Яблонского свою территорию от немецко-фашистских захватчиков освободить не смогли. Понятно, что такую мощную машину, как Германия, смогла остановить Красная армия, и то с большими потерями», — указал депутат.

При этом Шерин подметил, что, в отличие от всех других европейских стран, некогда оккупированных немецко-фашистскими захватчиками, больше всех о репарациях «печется Польша и товарищ Яблонский».

К тому же российский депутат считает, что, если у руководства Польши есть требования о репарациях, то пусть оно их озвучит, но тогда их необходимо распределить между всеми странами, которые входили в состав Советского Союза.

«В связи с тем, что все долги Советского Союза закрывала Российская Федерация, то все остальные обязательства СССР, которые будет еще предъявлять к нашей стране Польша, закрывать должны все бывшие союзные республики. Поэтому нужно распределить все репарации, которые хочет товарищ Яблонский, по всем [бывшим] республикам Советского Союза, в том числе по странам Прибалтики. Мы за эти страны закрывали долги СССР, так как за последние годы своего существования страна очень много их нахватала. Когда распался СССР, за счет средств Российской Федерации выводились все войска из бывших дружественных республик», — добавил парламентарий.

Ранее в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялось обсуждение темы Холокоста и той роли, которую в нем сыграла Польша, в связи со стремлением польского руководства искажать факты о том историческом периоде. В пресс-конференции приняли участие историки, публицисты, политологи и журналисты. Спикеры осветили истинную роль Польши в трагедиях XX века и развенчали некоторые устойчивые европейские мифы о Второй мировой войне.