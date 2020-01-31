Раненную в Сирии журналистку RT доставили в клинику в Петербурге

Москва, 31 января. Журналистку RT Вафу Шабруни, получившую минно-взрывное ранение во время работы в Сирии, доставили в клинику при Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Нашу журналистку, раненную под Идлибом, благополучно доставили в клинику при военно-медицинской Академии в Питере. Там ею занимаются лучшие врачи, профессора», — написала она в своем Telegram-канале.

Главред также поблагодарила всех, кто спасал сотрудницу.

Напомним, корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни пострадала во время съемок складов оружия, оставшихся после отступления боевиков из города Маарет ан-Нууман в провинции Идлиб. По предварительным данным, один из снарядов взорвался, и журналистка получила травму верхней челюсти и несколько осколочных ранений в область лица.

За жизнь сотрудницы RT боролись российские военные медики. Ранее Симоньян поблагодарила их и лично министра обороны РФ Сергея Шойгу за спасение журналистки.