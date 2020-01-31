Литовкин уверен, что страны НАТО заинтересованы только в получении ливийской нефти

Москва, 31 января. Страны НАТО заинтересованы только в получении ливийской нефти, поэтому игнорируют преступные действия Турции в североафриканской стране, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

В рамках активных действий Турции в Ливии возникает вопрос, почему страны Североатлантического альянса молчат, хотя военные действия партнера по блоку должны вызывать интерес. Генеральный секретарь альянса Йен Столтенберг отмечал, что блок готов принять участие в государственном строительстве Ливии. При этом он говорил, что военный блок делает ставку на тренировку местных вооруженных сил, нежели на отправку своего контингента.

Примечательно, что Столтенбергу неоднократно задавали вопрос на тему безразличного отношения НАТО к агрессивным действиям Турции в Ливии.

«Некоторые союзники, такие как Турция, решили действовать в одностороннем порядке против людей, которые помогли нам победить «Исламское государство»1 (террористическая организация запрещена в России), снова принеся хаос в регион и подвергая опасности союзников на турецкой земле. Эти действия усиливают позиции России в регионе, ослабляют важные для альянса страны как Италия. Это ливийский кейс», — сказал генсек НАТО.

Заявления Столтенберга позволяют говорить о возможном шантаже со стороны Анкары. Несколько десятков лет назад бывший госсек США Мадлен Олбрайт в книге «Религия и мировая политика» говорила о намерении сделать из Турции «буферную зону» между Западом и Востоком, но, видимо, у Анкары появились свои условия.

Не исключено, что действия Турции могут привести к расколу альянса. Против действий Анкары в Средиземноморье выступил французский президент Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель не делает громких заявлений, но явно оказывается на стороне Москвы в ливийском вопросе. Британия, которая активно участвовала в свержении Муаммара Каддафи в 2011 году, в рамках выхода королевства из ЕС будет иметь другие разногласия со своими партнерами по НАТО, но уже по европейской линии. Премьер-министр Греции Мицотакис угрожал наложить вето на решения Евросоюза по Ливии, поэтому вряд ли Афины окажут поддержку Турции.

По мнению Литовкина, такая позиция НАТО связана с тем, что альянс чувствует вину за хаос в Ливии. Эксперт назвал происходящее в африканской стране последствиями агрессии, которую осуществлял военный контингент альянса на континенте в 2011 году.

«НАТО не будет противиться действиям Турции в Ливии, потому что оно умывает руки по поводу того, что там сегодня происходит. Страны альянса заинтересованы только в получении ливийской нефти, поэтому они со стороны смотрят на то, как там будут развиваться события. Такое игнорирование мне кажется преступным», — сказал Литовкин в беседе с iReactor.

Именно поэтому конференция по Ливии в Берлине не стала результативной, в отличие от московских переговоров, уверен военный эксперт. Он также согласился, что ситуация в африканской стране может зависеть от действий арабских стран, например, от Саудовской Аравии, Египта, Омана и Катара. По его словам, интересы этих стран переплетаются между собой, но могут противоречить позиции НАТО.

Что касается разрешения ливийского вопроса, то, по мнению Литовкина, урегулировать ситуацию может только Россия. Он напомнил, что Москва пытается помочь Ливии достигнуть мира и «утвердить там мирную ситуацию».

1 Организация запрещена на территории РФ.