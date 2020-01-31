Директор «СКА-Арены» прокомментировал обрушение крыши спорткомплекса. ФАН-ТВ

Генеральный директор ООО «СКА-Арена» Игорь Забиран прокомментировал обрушение кровли спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

«На объекте при демонтаже аварийной мембраны кровли произошло обрушение несущих конструкций. Конструкция здания состояла из опорного кольца и 112 вант. При отрезании части вант произошло обрушение железобетонного кольца. В настоящий момент на объекте проводятся работы по выяснению причин обрушения. На данный момент правоохранительными органами проверяется соблюдение техники безопасности при проведении работ», — заявил Игорь Забиран.

Напомним, сегодня рабочие приступили к демонтажу спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Во время работ обрушилась крыша здания. Как сообщают корреспонденты ФАН, на месте обрушения обнаружено тело рабочего.