Браззавиль, 31 января. Участники международного саммита Африканского союза (АС) в Браззавиле по конфликту в Ливии условились в необходимости создания «дорожной карты», на основе которой будет проведен форум по национальному примирению. Об этом говорится в итоговом заявлении, посвященном результатам переговоров, сообщает LibyasChannel.

Делегации, прибывшие на саммит, выступили с осуждением поставок вооружений в Ливию, несмотря на ранее введенный запрет ООН. Кроме того, они высказались против отправки наемников на ливийскую территорию. Участники конференции призывают приложить все усилия для сохранения режима прекращения огня, а также усилить контроль его соблюдения.

Главным дестабилизирующим фактором, который ставит под вопрос режим прекращения огня в Ливии, стало вмешательство Турции. Анкара поддерживает оружием и техникой террористические группировки, объединенные ПНС, а также активно вербует боевиков в Сирии для участия в столкновениях с ЛНА.

Африканский союз требует организации диалога со всеми сторонами внутриливийского конфликта, чтобы уладить все спорные моменты и вопросы. Диалог, как отмечается, должен проводиться с учетом голоса ливийского народа. Кроме того, АС напомнил о необходимости выполнения всех обязательств, которые были определены на берлинской конференции. Подчеркивается призыв прекратить любое иностранное вмешательство в дела Ливии.

В том случае, если эпизоды нарушения эмбарго на поставки оружия будут зафиксированы, АС настаивает на введении жестких санкций.