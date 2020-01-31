Пообщавшийся с Зеленским Помпео объявил Украину «кормилицей Европы»

Киев, 31 января. Украина является не только «кормилицей Европы», но и «борцом за свободу и демократию». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Американский политик в пятницу посетил Киев, где пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским. На пресс-конференции по итогам переговоров Помпео рассказал, какой ему видится эта страна.

По его мнению, Украина стала не просто «географическим сердцем Европы», но и «крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом».

«Это страна, которая кормит европейцев, поддерживает трубы, которые обогревают Европу», — объявил глава американской дипломатии.

Помпео рассказал о посещении Михайловского собора, где почтил память погибших в гражданской войне на юго-востоке Украины.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики не приняли произошедшего в Киеве госпереворота и объявили о своей независимости. В ответ Киев развернул против них военную кампанию.

В интервью Федеральному агентству новостей депутат Народного совета ДНР Александр Куренков отметил, что визит Помпео в Киев может означать обострение ситуации в Донбассе. Он напомнил, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в поддержании конфликта в активной фазе. А Зеленский, заручившись поддержкой американцев, может перейти к силовому сценарию, констатировал парламентарий.

Как сообщил ранее Госдепартамент США, в период с 29 января по 4 февраля Помпео посетит не только Киев, но также Минск, Нур-Султан и Ташкент.