Лавров обсудил с послом США двусторонние отношения

Москва, 31 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с послом США в Москве Джоном Салливаном развитие двусторонних отношений. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Обсуждалось состояние и перспективы развития российско-американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы​​​. Лавров выразил надежду, что новый посол США будет способствовать нормализации и укреплению взаимодействия наших стран», — говорится в сообщении.

Напомним, что бывший заместитель госсекретаря США Джон Салливан в декабре прошлого года стал послом в РФ. Политик сразу пообещал оказывать поддержку российской оппозиции и ЛГБТ.

Его предшественник Джон Хартман тоже пытался раскачивать ситуацию в стране и поддерживал вспыхнувшие летом прошлого года несанкционированные акции протеста. Однако они так ни к чему и не привели. Майкл Макфол, бывший послом до Хартмана, руководствовался теми же принципами. Еще до вручения верительных грамот тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву он созвал в посольскую резиденцию ключевых представителей «болотной оппозиции»: от леваков до крайних либералов и националистов.

Салливан, в отличие от своих предшественников, не имеет опыт в организации «цветных революций», однако он и не занимался политикой прежде. Деятельность Салливана преимущественно сводилась к оказанию юридических услуг госорганам США.