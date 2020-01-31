Роспотребнадзор рассказал о состоянии двух пациентов с коронавирусом, выявленных в РФ

Москва, 31 января. Состояние двух граждан Китая, у которых выявили коронавирус по прибытии в Россию, удовлетворительное. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на территории страны зафиксировали два случая заражения вирусом 2019-nCoV — в Забайкалье и Тюменской области.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, китайских граждан по прибытии в РФ поместили в боксированные отделения инфекционных стационаров. Лица, с которыми они контактировали, тоже госпитализированы.

«Заболевания протекают в легкой клинической форме, на 31 января 2020 года состояние удовлетворительное, жалоб нет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре заверили, что специалисты предприняли все необходимые меры, чтобы не допустить распространение вируса.

О вспышке пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, власти Китая сообщили в конце прошлого года. Эпидемия началась в городе Ухань, в китайской провинции Хубэй. Вирус быстро распространился по миру, за пределами КНР случаи заболевания зарегистрированы в Японии, США, Канаде, Франции, Германии, Финляндии и других странах.

Известно, что коронавирус, попав в организм человека, в первую очередь атакует легкие, вызывает пневмонию. Размножаясь, он разрушает бронхи и альвеолы, человек постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания. По состоянию на 31 января, из-за коронавируса скончались уже более 200 человек, количество зараженных превысило восемь тысяч граждан.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового вируса чрезвычайной ситуацией международного значения.