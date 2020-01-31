Путин назначил экс-главу Минюста полномочным представителем президента в КС

Москва, 31 января. Бывший министр юстиции России Александр Коновалов занял пост полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении в пятницу.

«Назначить Коновалов Александра Владимировича полномочным представителем президента РФ в Конституционном суде РФ», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства освободил от должности полномочного представителя президента в Конституционном суде Михаила Кротова, который занимал этот пост с ноября 2005 года.

Александр Коновалов с 1992 года работал в органах прокуратуры Петербурга. С февраля по ноябрь 2005 года был прокурором Башкирии, затем работал полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе. В мае 2008 года был назначен министром юстиции РФ в правительстве Путина, этот пост Коновалов покинул в январе этого года после отставки кабмина Дмитрия Медведева.