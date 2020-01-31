Пиотровский рассказал о важности внесения в Конституцию поправки о культуре. ФАН-ТВ

Поправки к Конституции Российской Федерации, обнародованные 15 января, обсудили в Общественной палате 31 января. В дискуссии приняли участие члены рабочей группы по подготовке положений о внесении поправок. В настоящее время в Общественную палату поступает достаточно много предложение о внесение корректив. В ближайшее время они будут собраны и отправлены в рабочую группу.

«Очень важное, на мой взгляд, положение — это расширение полномочий Конституционного суда в части предварительного контроля. То есть до того, как закон окончательно подписан президентом и вступил в силу, президент может направить запрос в Конституционный суд — соответствует ли тот закон, который он должен подписать, Конституции», — пояснил декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов.

Директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, в свою очередь, заявил, что культура России является уникальным достоянием, и она должна поддерживаться и защищаться государством. Смысл предлагаемой им поправки в том, чтобы сохранить культуру, также, как герб или флаг, поскольку Конституция — это не только закон, а также часть культуры.

«Наша культура является символом нашей страны и ее конкурентным преимуществом не только сегодня, но и завтра, и вчера. Если наша страна такое провозгласит, то это будет крайне важно вообще в мире и очень важно для нас», — убежден Михаил Пиотровский.

Декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов также подчеркнул необходимость поддержки и защиты культуры на государственном уровне. Он отметил, что итогом деятельности рабочей группы не обязательно будет каталог поправок к Конституции, но каталог тех проблем, которые сейчас волнуют все общество.