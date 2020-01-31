Появилось видео «охоты» сирийского танка на террористов в Идлибе

Дамаск, 31 января. В Сети появилось видео, на котором танк сирийской Республиканской гвардии «охотится» на боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в провинции Идлиб в Сирии. Ролик опубликовали на YouTube сирийские проправительственные активисты.

Сообщается, что танкисты ведут преследование террористов, в то время как армия наступает на последние крупные оплоты джихадистов в стране.

На кадрах видно, как боевая машина сначала подавляет огневые точки, вынуждая боевиков менять локации и передвигаться из одного дома в другой.

В итоге танк загоняет террористов в одно здание и «отправляет в ад благословенным снарядом», говорится в подписи к ролику.

Ранее стало известно, что сирийская армия в Идлибе смогла отбить у боевиков стратегически важный город Маарет ан-Нуман на юге провинции.

После этого в город вернулись более 120 местных жителей — вынужденных переселенцев, бежавших из при захвате террористами «Джебхат ан-Нусры». Минобороны России показало фото улиц освобожденного города.

Ситуация в Идлибе продолжает оставаться сложной, поскольку провинция по-прежнему является местом сосредоточения террористов. В Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) отмечают, что на территории Идлибской зоны деэскалации до сих пор фиксируются нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

Сирийские военные решительно настроены в борьбе с терроризмом и намерены разгромить экстремистские группировки, сконцентрированные в западных пригородах города Алеппо и в районе городов Маарет ан-Нуман и Скракаб.

1 Организация запрещена на территории РФ.