Собчак показала, как выглядит по утрам без макияжа

Москва, 31 января. Телеведущая Ксения Собчак показала своим поклонникам, как она выглядит по утрам.

Собчак опубликовала на своей странице в Instagram в разделе Stories несколько видеороликов, на которых запечатлен процесс утренних косметических процедур. На кадрах видео телеведущая предстает с белой маской на лице, которую она называет «порошком». В ходе косметических процедур Собчак находилась в приподнятом настроении.

Собчак не стесняется демонстрировать свою внешность без макияжа. Телеведущая часто публикует в соцсетях подобные снимки и видеоролики. Недавно Собчак отдыхала на Мальдивских островах, где регулярно записывала пляжные видеоролики для поклонников.

Стоит отметить, что ранее Собчак застукали в одной из московских клиник пластической хирургии. Телеведущая пришла на прием во «Фрау клиник» к пластическому хирургу Сергею Блохину. Собчак довольно часто прибегает к дорогостоящим косметологическим процедурам, однако после свадьбы с режиссером Константином Богомоловым телеведущая решила пойти на радикальные меры.

Ранее Богомолов рассмешил фолловеров, разместив новое фото супруги Ксении Собчак в своем аккаунте. На снимке журналистка и ведущая авторской программы «Осторожно, Собчак!» позирует в воздушном платье пастельного оттенка на песке. Многие участники обсуждения сравнили Собчак с богиней и нимфой, отметив, что Богомолов относится к своей супруге с восторгом и трепетом.