Онищенко дал прогноз по эпидемии коронавируса и оценил меры правительства РФ

Первые два случая заражения новым китайским коронавирусом выявлены в России, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Оба заболевших — граждане Китая, они изолированы, находятся под наблюдением, им оказывают необходимую помощь, добавила вице-премьер после заседания оперативного штаба по предупреждению распространения вируса в России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на выявление заболевших, риск распространения китайского коронавируса в России отсутствует. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, есть основания полагать, что эпидемия в ближайшее время постепенно пойдет на спад, но расслабляться нельзя, и все меры, предложенные правительством РФ, должны строжайше выполняться.

«По данным комитета здравоохранения Китая, у нас на утро пятницы, если считать с декабря прошлого года, 9692 случая заболевания. За сутки прирост составил 1981 случай. Летальных случаев — 213. Выздоровел 171 человек, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но здесь начинается самое интересное. Из всех заболевших — более шести тысяч — это провинция Хубэй, откуда пошло заболевание. Из 213 умерших — 204 оттуда же. То есть, мы имеем четко сформировавшийся очаг. И, судя по всему, пока в этом очаге эффективных мер, направленных на быстрое купирование эпидемии, не хватает. Кроме того, завозы в 18 других странах показали, что подавляющее большинство — с авиарейсов из города Ухань, откуда пошла эпидемия».

Это полностью подтверждает версию природной очаговости заболевания, отметил Онищенко. Тем не менее за два месяца пока так и не смогли точно выяснить, какое животное является природным резервуаром коронавируса, отметил он.

«Пока известно о летучих мышах и кобрах, но информации мало, в этом еще предстоит разбираться, — отметил собеседник ФАН. — В остальных более 30 провинциях Китая заболевание фиксируется, но это не вновь сформировавшиеся очаги. Так что можно констатировать, что очаг, сформировавшийся в Китае, мощный, но локализованный. Кроме того, к счастью, особенность вируса такова, что его контагиозность не очень высока. Китайский институт токсикологии уже дал рекомендации по лечению, они подтверждены нашим Минздравом».

Эпидемиологические меры, принимаемые в России по недопущению распространения вируса, по мнению Геннадия Онищенко, абсолютно правильные и своевременные, так что никаких оснований для паники нет.

«Позволю себе предположить, что скоро ситуация начнет стабилизироваться, а эпидемия — выдыхаться. На сегодня есть все основания утверждать, что вскоре очаг будет купирован. Тем не менее ситуация напряженная, расслабляться нельзя, и все меры, предложенные правительством, должны строго выполняться, особенно на фоне сезонного прироста заболеваемости гриппом. И тут очень важна дифференциальная диагностика между этими инфекциями», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

На сегодня в России в связи с эпидемией коронавируса введены следующие меры: