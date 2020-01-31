Горбачева поразили слова Зеленского об СССР

Москва, 31 января. Первый президент СССР Михаил Горбачев назвал поразительными слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Советский Союз якобы развязал Вторую мировую войну.

По его словам, люди, которые утверждают подобное, оскорбляют память всего советского народа, который проливал кровь свою страну и за всю Европу.

«Для меня это крайне странное высказывание, просто поразительное. Чьим интересам оно служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом», — пояснил Горбачев РИА Новости.

Бывший советский лидер обратил внимание на то, что СССР вместе с союзниками внес решающий вклад в победу над нацистской Германией. Этот исторический факт никак нельзя оспорить, как бы не хотелось Зеленскому. Горбачев предложил в преддверии 75-летия Победы воздать должное всем, кто защищал мир от коричневой чумы.

Напомним, что на днях президент Украины во время своего визита в Польшу заявил о том, что СССР якобы развязал Вторую мировую войну и даже стал причиной Холокоста. Зеленский также утверждал, что концлагерь Освенцим освободили украинцы, аргументируя это тем, что нацистов из Польши выдавил первый украинский фронт. При этом политик не отдал себе отчет, что украинский фронт получил свое название благодаря маршруту движения, а не благодаря национальному составу и прежде назывался Воронежским.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что слова Зеленского звучат как предательство его народа. А бывшему президенту Украины Леониду Кучме, который рассказал о встрече Сталина и Гитлера во Львове, она посоветовала почитать учебник по истории.

Захарова подчеркнула, что в последнее время иностранные политики все чаще делают попытки переписать историю, закладывая мину замедленного действия под все современное мироустройство, которое было сформировано после Нюрнберга.