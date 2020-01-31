CNN обнародовал приказ США задерживать иранцев на границе

Вашингтон, 31 января. Власти США приказали сотрудникам пограничной службы задерживать и допрашивать иранских граждан на границе с Канадой. Об этом говорится в документе, попавшем в распоряжение телеканала CNN.

«Все лица, родившиеся в Иране, Ливане или Палестине в период с 1961 по 2001 год, должны пройти проверку наряду с теми, кто имеет связи с лицами в этих странах», — гласит обнародованный приказ.

Телеканал отметил, что таможенная служба США опровергла информацию о задержании иранцев на границе.

И без того напряженные из-за ядерной сделки отношения между Тегераном и Вашингтоном осложнились 3 января, когда американцы авиаударом убили под Багдадом командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Операцию против иранского генерала инициировал глава Белого дома Дональд Трамп.

Убийство Сулеймани вызвало острую реакцию Тегерана. В ответ Иран организовал операцию «Мученик Сулеймани», в рамках которой нанес удар по американским военным базам в Ираке.

После беззаконных действий Вашингтона, приведших к гибели людей, Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе и призвали Штаты покинуть Ближний Восток.