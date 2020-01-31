Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Весь мир

CNN обнародовал приказ США задерживать иранцев на границе

60
0 Оставить комментарий

CNN обнародовал приказ США задерживать иранцев на границе

Вашингтон, 31 января. Власти США приказали сотрудникам пограничной службы задерживать и допрашивать иранских граждан на границе с Канадой. Об этом говорится в документе, попавшем в распоряжение телеканала CNN.

«Все лица, родившиеся в Иране, Ливане или Палестине в период с 1961 по 2001 год, должны пройти проверку наряду с теми, кто имеет связи с лицами в этих странах», — гласит обнародованный приказ.

Телеканал отметил, что таможенная служба США опровергла информацию о задержании иранцев на границе.

И без того напряженные из-за ядерной сделки отношения между Тегераном и Вашингтоном осложнились 3 января, когда американцы авиаударом убили под Багдадом командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Операцию против иранского генерала инициировал глава Белого дома Дональд Трамп.

CNN обнародовал приказ США задерживать иранцев на границе

Убийство Сулеймани вызвало острую реакцию Тегерана. В ответ Иран организовал операцию «Мученик Сулеймани», в рамках которой нанес удар по американским военным базам в Ираке. 

После беззаконных действий Вашингтона, приведших к гибели людей, Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе и призвали Штаты покинуть Ближний Восток.

Новости партнеров

Источник: CNN
Новости партнеров