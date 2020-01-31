В МЧС прокомментировали ЧП в СКК «Петербургский». ФАН-ТВ

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Петербурге Андрей Литовка прокомментировал происшествие в СКК «Петербургский».

«Сегодня, 31 января 2020 года, в четвертом часу дня, поступило сообщение о том, что во время проведения работ по демонтажу кровли в спортивно-концертном комплексе, расположенном по адресу проспект Юрия Гагарина, д.8, произошло обрушение конструкции. Площадь обрушения выясняется. По предварительным данным, под завалами может находиться один человек. На месте происшествия от МЧС России работают 68 человек личного состава, 18 единиц техники», — сообщил Андрей Литовка.