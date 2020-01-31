Чепа объяснил резолюцию ПАСЕ с претензиями к РФ «домашним заданием» недружественных стран

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России, согласно которой Москва якобы должна выполнять Минские соглашения и вернуть Крым Украине. Однако, несмотря на «протаскивание» недружественными странами нелепых решений, у России появилась площадка, где можно рассказывать о лжи обвинений Украины о «незаконности» референдума в Крыму, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Крыму и ситуации на Украине. За документ проголосовали 49 депутатов, 17 выступили против, а трое воздержались. Стоит отметить, что в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств фигурируют не только Россия, но и Грузия, Турция, Украина, Армения и ряд других государств.

К российской стороне предъявлены претензии касательно «соблюдения прав человека, невыполнения решений ЕСПЧ, крымского вопроса и расследования крушения малайзийского Boeing-777, а также ситуации на Украине». Москву хотят заставить «полностью выполнять Минские соглашения», следует из текста резолюции. Европейские представители не обращают внимание, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, который с 2014 года является площадкой для гражданской войны на Украине. Резолюция включает в себя и требование возврата Крыма Украине.

Свою оценку документу дал глава делегации России в ПАСЕ, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, который объяснил, что Россию такой «хамский подход» не устраивает. Алексей Чепа пояснил, что такие решения принимаются в ПАСЕ из-за того, что в европейском коллективном органе остаются страны, которые вместе с Украиной «выполняют свое домашнее задание».

«Понятно, что какими-то голосами они протаскивают абсолютно нелепые решения. При том, что это ни на что не влияет, никто не будет это исполнять, — рассказал Чепа в интервью Федеральному агентству новостей. — Однако есть плюсы. У нас на европейской площадке появляется возможность говорить об этом. Мы будем говорить про Крым, о референдуме в нем, а также о волеизлиянии народа. У нас будет площадка для определенной дискуссии. Мы готовы говорить и в 10-й, и в 100-й раз о своей твердой, вменяемой и жесткой политике».

В определенной мере сложившаяся антироссийская позиция представителей стран-членов ПАСЕ негативно отражается на возможных точках сотрудничества, отмечает парламентарий.

«Это влияет на те связи, которые могли бы быть между нашими странами. Также это не сближает позиции по многим вопросам», — пояснил собеседник ФАН.

Депутат считает, что необходимо приглашать европейских парламентариев в Крым, чтобы развеять их ложные представления по обвинениям Украины о якобы «оккупации» полуострова Россией.

«Некоторые из них сначала были настроены негативно, но когда приезжали в Крым, то они видели все своими глазами. Как говорится, руками потрогали. Они поняли, что не все так однозначно, как им преподносилось и казалось», — резюмировал Чепа.

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Недавно большинством голосов в ПАСЕ были ратифицированы полномочия российской делегации в полном объеме. Данное решение нашло поддержку среди 96 делегатов, против высказались 44 политика, еще семеро воздержались. В тот же день вице-спикером ПАСЕ был избран зампредседателя Госдумы Петр Толстой. За его кандидатуру проголосовали 132 парламентария, против — 117.

Ранее Толстой заявил, что делегации Украины и Грузии в ПАСЕ боятся прямого контакта с представителями России. Российский депутат указал, что делегации Украины и Грузии продолжат попытки «хамских выпадов».