Сирия, 31 января. ИГ1 заявило об убийстве курдского боевика в Ракке. САА переправила подкрепление к городу Хан-Туман на западе Алеппо. Силы САР освободили два населенных пункта в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ликвидировали трех боевиков ИГ в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепление на запад Алеппо; освободили населенные пункты Тель-Сауатер и Аль-Хартамия в Идлибе.

«Исламское государство»1: заявило о причастности к убийству одного из членов SDF**** в Дейр-эз-Зоре; обвиняется в убийстве человека в городе Хасака.

«Тахрир аш-Шам»: заявила о потерях сил САР на западе провинции Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: лишились одного из боевиков в городе Дибан на востоке Дейр-эз-Зора; арестовали двух сирийцев в Ракке за торговлю оружием.

Провинция Алеппо

Исламисты вооруженной оппозиции вновь публикуют сообщения о потерях правительственных войск в технике. По данным оппозиционного Twitter-канала (jisrtv), боевики якобы уничтожили еще один танк Сирийской арабской армии (САА) на подступах к населенному пункту Ас-Сахафин. Кроме того, джихадисты заявили об убийстве одного из солдат 4-й танковой дивизии САА в пригороде Ар-Рашидин. Официального подтверждения эти сведения пока не получили.

Между тем поступила информация о том, что САА направила подкрепления на запад провинции. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (alikhbariasy), дополнительные подразделения были передислоцированы к населенному пункту Хан-Туман. Напомним, ранее сообщалось о том, что в этот район также был переброшен военный конвой исламистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что на оккупированной «Демократическими силами Сирии» (SDF) территории произошел новый налет неизвестных. Один из курдских боевиков был застрелен в городе Дибан на восточном берегу Евфрата.

Кроме того, в одном из центральных районов Дибана было совершено убийство мирного жителя. Вооруженные люди напали на сирийца на главной улице города. Предполагается, что к обеим вылазкам имеют отношение джихадисты «Исламского государства». Как известно, подпольная деятельность террористов широко распространена в зонах оккупации SDF.

Провинция Идлиб

Части Сирийской арабской армии (САА) продолжают зачистку территорий на юго-востоке Идлиба от джихадистов вооруженной оппозиции. Согласно информации новостного агентства Al Nour, под контроль правительственных сил перешли населенные пункты Тель-Сауатер и Аль-Хартамия. Данные о потерях сторон в живой силе или технике пока формируются. В настоящий момент фиксируются взаимные обстрелы в районе поселения Хиш.

Поступили данные о том, что точечные авиаудары российских ВКС пришлись по одному из военных штабов исламистов незаконных бандгрупп, связанных с террористическим альянсом «Тахрир аш-Шам». То же информагентство сообщает, что воздушная атака привела к ликвидации как минимум трех исламистов.

Провинция Ракка

Поблизости от Ракки продолжают происходить налеты на позиции курдских боевиков. Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что один из членов «Демократических сил Сирии» (SDF) был убит группой неизвестных лиц недалеко от здания больницы в окрестностях административного центра провинции. Ни одно из антиправительственных формирований пока не заявляло о причастности к случившемуся.

Тем временем военный источник в сети Twitter (AnalystMick) сообщил о том, что члены курдской «милиции» «Асайиш» арестовали двух сирийцев, занимавшихся торговлей оружием. В числе изъятого вооружения находились китайский автомат Tип-56, два одноствольных ружья и турецкое помповое оружие.

Провинция Хасака

В административном центре региона произошло еще одно убийство. Военный источник в сети Twitter (deirezzor24) сообщает о том, что группа неизвестных застрелила уроженца города Медяин по имени Махмуд Басам Фауаз Дандаль. Напомним, город Хасака находится в оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF), в зонах контроля которых регулярно наблюдаются вылазки «спящих ячеек» «Исламского государства». Предполагается, что именно они имеют отношение к инциденту.

1 Организация запрещена на территории РФ.