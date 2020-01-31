Малышева объяснила россиянам, как стать счастливее

«Индекс счастья» россиян за последние два года снизился более чем в два раза. В связи с этим телеведущая Елена Малышева посоветовала простые и доступные способы, которые помогут россиянам стать счастливее.

Согласно результатам глобального опроса ассоциации исследовательских агентств Gallup International, 42 процента опрошенных россиян считают себя счастливыми, 18 процентов — наоборот, несчастны, а остальные затруднились с ответом. Таким образом «индекс счастья», представляющий собой разницу между счастливыми и несчастными людьми, составил 24 процентных пункта. Такой же результат в последний раз был в 2013 году. А по сравнению с показателем 2017-го, «индекс счастья» россиян упал более чем в два раза.

«Ощущение счастья не зависит от внешних причин. Оно зависит от биохимии мозга. И это очень хорошо надо понимать. Люди бывают несчастными, когда у них есть все и еще больше. Несчастными бывают те, у кого есть семья, дети, деньги, работа и все остальное. А все потому, что в их организме нет тех веществ, благодаря которым человек радуется», — заметила в комментарии Федеральному агентству новостей доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, педагог и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!» Елена Малышева.

Она подчеркнула, что человек чувствует себя счастливым независимо от внешних факторов и материального положения.

«Индекс счастья» демонстрирует, сколько в стране людей, организм которых вырабатывает генетически большое количество серотонина и эндорфинов — так называемых гормонов счастья. Эти вещества являются мощнейшими стресс-лимитирующими системами. У части людей это происходит от рождения. И тут возникает вопрос: «А можно ли сделать себя более счастливым, чем ты есть в данный момент?». Да, есть несколько возможностей увеличить внутри себя количество гормонов счастья и, соответственно, чувствовать себя счастливым и удовлетворенным жизнью», — заметила Елена Малышева.

Доктор рассказала, что для того, чтобы стать счастливее и повысить свою стрессоустойчивость, нужно заниматься физической активностью.

«При физкультуре вырабатываются эндорфины. Это самый простой способ повысить в организме количество гормонов счастья, которые обладают антистрессовым действием. Посмотрите на нашего президента — он каждый день, каждую минуту находится в тяжелейшей стрессовой ситуации. И он каждый день занимается спортом. Эта привычка гарантирует ему высокий уровень стресс-лимитирующих систем и настоящей биохимии устойчивости, потому что это обеспечивается эндорфинами. Второй способ, позволяющий повысить ощущение счастья, — это употребление в пищу грубого волокна (клетчатки). Потому что другой гормон удовлетворенности от жизни — серотонин — на 80 процентов вырабатывается в толстом кишечнике. Правильная микрофлора кишечника, как это ни парадоксально, тоже относится к биохимии счастья», — объяснила Елена Малышева.

Врач добавила, что периодическая гипоксия, которая возникает при подъемах и спусках с гор, тоже повышает количество эндорфинов. Именно поэтому многие так любят ездить в горы.

«Вообще, с точки зрения биохимии, есть много способов сделать себя счастливым. Но наследственность — это прежде всего. Благодаря ей у человека всегда есть что биохимически противопоставить ужасам бытия», — заключила Малышева.

В исследовании Gallup International, проведенном в ноябре — декабре 2019 года, приняли участие 45 тысяч человек из 46 стран мира. Среди респондентов было полторы тысячи россиян, проживающих в разных регионах страны, уточнили «Ведомостям» в компании «Ромир» — российском представителе Gallup.

Среднемировой «индекс счастья» вдвое выше российского — 48 процентных пунктов. 59 процентов респондентов назвали себя счастливыми, 11 процентов — несчастными. Больше всего счастливых людей проживает в Колумбии, Индонезии и Эквадоре, а несчастных — в Иордании, Ливане и Сирии.