Тетя сестер Хачатурян назвала причиной их конфликта с отцом распутство

Москва, 31 января. Подозреваемые в убийстве сестры Хачатурян вели распутный образ жизни и имели конфликт с отцом на этой почве. Об этом в пятницу заявила Марина Хачатурян — сестра убитого Михаила Хачатуряна.

«Наша версия — их распутная жизнь, они хотели свободы. Отец, как они говорили, закрывал им воздух. Они при отсутствии отца устраивали вписки. Есть подтверждения. У троих все одно — вписки, наркотики, алкоголь, племянницы уже были зависимы», — рассказала она на пресс-конференции, которую устроил телеканал 360.

Марина Хачатурян отметила, что сестры не хотели вести цивильный образ жизни, как того требовал их отец, и отказывались соблюдать чистоту и порядок в доме.

По словам экспертов, девушки представляют опасность для окружающих. Как отметила Ольга Халикова, которая представляет интересы семьи Хачатурян, во время разговора с подозреваемыми всегда нужно тщательно взвешивать свои слова, чтобы ненароком не разозлить собеседниц. В настоящее время специалисты оценивают вменяемость сестер. Тем не менее все три дочери Михаила Хачатуряна на данный момент находятся на свободе.

По версии следствия, сестры Хачатурян убили отца, напав на него с ножом, молотком и газовым баллоном, пока тот спал. Следствие установило, что одна из девушек нанесла более 30 ударов ножом отцу в область шеи и груди. Сами подозреваемые признались, что регулярно подвергались дома физическому и психологическому насилию.

В пятницу стало известно, что Генпрокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону. Тем не менее адвокат родственников убитого Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили заявил, что о прекращении уголовного дела речи не идет.