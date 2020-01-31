ПНС Ливии разрывает достигнутые договоренности и пытается обвинить в этом ЛНА

Руководство Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не стремится соблюдать свои соглашения, достигнутые на прошедшей берлинской конференции. Для этого глава триполитанской «власти» Файез Саррадж пытается выставить виновным во всех бедах фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара. По мнению эксперта, не получив результатов от берлинской конференции, теперь «правительство» Триполи пытается найти союзников в Африке.

Накануне в Браззавиле состоялся саммит Африканского союза, на который прибыли глава ПНС Файез Саррадж и руководитель Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри. Во время своих выступлений они призвали мировое общество больше не слушать ЛНА, а прислушиваться только к их позиции. По мнению главы триполитанского правительства, вмешательство международных и региональных сил изначально затруднили процесс политического урегулирования в стране. Таким образом он перечеркнул все результаты прошедших встреч, на которых предпринимались попытки урегулировать ливийский конфликт.

При этом глава ПНС пытается обвинить ЛНА во всех бедах, происходящих в Ливии. Однако в течение всего периода действия режима прекращения огня в стране триполитанское правительство продолжало наращивать силу за счет незаконно переправляемых в Триполи сирийских боевиков, которых переправляет в страну Турция. Вместе с тем бандформирования готовы нарушить перемирие, уже периодически происходят провокации. В это время ливийская армия продолжает сохранять мир и готова идти на дипломатический диалог.

Халед Мишри в своей речи отметил, что по конституции ливийцы имеют право на референдум, и такое же право на президентские и парламентские выборы. Однако у ПНС утвержденной конституции до сих пор нет, так же, как нет и даты проведения голосования за кандидатуру лидера триполитанского «правительства». При этом ПНС уже несколько лет как утратило свою легитимность.

По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, сейчас ПНС Ливии стремительно пытается заручиться поддержкой стран-соседей и найти союзников на африканском континенте, чтобы продолжить воевать с ЛНА.

«На саммите Правительство национального согласия попыталось получить поддержку от африканских государств, что созвучно с позицией Турции, которая сейчас активно пытается привлечь на сторону ПНС Тунис и Алжир. Соответственно, используя эти взаимоотношения ПНС пытается расширить международную поддержку. Потому что в Африке есть страны, которые не поддерживают триполитанское начальство. Тот же Египет или Судан помогают фельдмаршалу Халифе Хафтару и его Ливийской национальной армии. Поскольку нет дипломатического разрешения конфликта, идет попытка нарастить дипломатический ресурс для продолжения войны в текущих реалиях», — отметил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей военный специалист.

Также он отметил, что слова Халеда Мишри о праве ливийцев на референдум сложно воспринимать серьезно, потому что народная поддержка у ПНС очень маленькая.