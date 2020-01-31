В ДНР пообещали ВСУ катастрофу в случае «зачистки» Донбасса

Надежды командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легкую победу в случае агрессии против ДНР и ЛНР не оправдаются. Наступление обернется для них катастрофой. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Камышов.

«Очистить Донбасс»

Луганская и Донецкая народные республики якобы будут повержены украинской армией в считанные недели, если Донецку и Луганску перестанет «помогать» Российская Федерация. Такое громогласное заявление сделал начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления главного управления персоналом генштаба ВСУ, полковник Михаил Щербина.

Он считает, что людей, которые желают отдать свою жизнь за свободу Донбасса, «абсолютно мизерное количество». По мнению Щербины, основной контингент корпусов народной милиции — «местные бандиты, искатели приключений». Солдат Вооруженных сил Украины, по его словам, мирные жители будут встречать как якобы «освободителей».

«Находясь в Донбассе, мы, выходя в город, никогда не «увешивались» автоматами, гранатами. Мы не чувствовали никаких проявлений агрессии или неуважения. Напротив, чаще всего местные жители предлагали помощь», — заявил Щербина.

При этом представитель генштаба Вооруженных сил Украины уверен, что украинские войска способны зачистить Луганскую и Донецкую народные республики за две-три недели. Однако, по его мнению, есть некое условие, которое якобы мешает Киеву реализовать силовой сценарий.

«Единственное условие — невмешательство российской армии», — заявил Щербина.

ВСУ ждет тяжелое поражение

Как отметил Александр Камышов, надежды командования ВСУ на легкую победу в случае агрессии не оправдаются.

«Среди высшего командования Вооруженных сил Украины вновь начали звучать призывы закончить конфликт в Донбассе силовым путем. Видимо, полковник забыл, как ополчение ДНР и ЛНР, ставшее теперь народной милицией, громило регулярные части ВСУ по всем фронтам. А теперь полковник Щербина будет рассказывать, что без помощи России ВСУ зачистят Донбасс в считанные дни», — заметил собеседник ФАН.

По мнению депутата ДНР, судя по таким высказываниям, подручные президента Украины Владимира Зеленского готовят очередную авантюру по эскалации конфликта. Возможно, с применением силового сценария.

«Могу с уверенностью сказать, что в этом случае ответ на агрессию ВСУ будет самый жесткий и авантюристов из команды нового президента ждет тяжелое поражение», — заключил Александр Камышов.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители некоторых районов которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.