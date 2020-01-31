В пресс-центре «Патриота» обсудят расследование ФАН о Ходорковском и оппозиции

Москва, 31 января. Руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук пригласил оппозиционные СМИ и представителей беглого олигарха Михаила Ходорковского на пресс-конференцию «Ходорковский купил российскую оппозицию» и предложил ответить им на расследование Федерального агентства новостей.

Пресс-конференция состоится в понедельник в 14.00 в Петербурге по адресу Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

На мероприятии будут обсуждаться результаты расследования Федерального агентства новостей, свидетельствующие, что команда бизнесмена перешла от покупки несистемной оппозиции к работе с системной оппозицией и начинает активно взаимодействовать с КПРФ.

Столярчук пригласил журналистов, в том числе представляющих оппозиционные СМИ, и заинтересованные лица принять участие в дискуссии.

«Мы готовы выслушать позицию оппозиционных и либеральных СМИ, позицию Ходорковского, если они в состоянии прийти к нам в медиацентр и эту позицию донести. Или они могут выносить свою позицию только в рамках одностороннего освещения своей деятельности на базе своих изданий? Приходите, если у вас хватит смелости, и предоставьте свои доказательства и опровержения нашим фактам и доказательствам», — сказал руководитель Медиагруппы.

Участниками дискуссии станут, в частности, главный редактор проекта PolitRussia.com Руслан Осташко, авторы расследований ФАН Сергей Ушаков и Наталья Макеева, общественный деятель и юрист Виталий Серуканов, а также другие знаковые для медиасферы России фигуры.