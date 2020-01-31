Корреспондента телеканала «Звезда» задержали в аэропорту Литвы

Вильнюс, 31 января. Корреспондента телеканала «Звезда» Юлию Шатилову задержали в аэропорту Вильнюса. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

По данным СМИ, журналистка планировала подготовить в Литве серию репортажей, посвященных гражданам, которые преследуются за «симпатии» к России. Однако сразу по прибытии была задержана.

Для разбирательства в аэропорт прибыл консул РФ в Литве. «Звезда» потребовала от литовских властей официального обоснования задержания.

Как сообщает Sputnik Ближнее зарубежье, причиной могла стать аннулированная виза.

У Шатиловой был «шенген», оформленный перед поездкой в Латвию, где в ноябре прошлого года журналистка снимала репортаж о Дне провозглашения республики.

«С тем же «шенгеном» она прилетела в Литву. Однако, после острого репортажа, Латвия, видимо, аннулировала визу», — отмечается в источнике.

Задержание Шатиловой может стать очередным примером того, как власти балтийских республик препятствуют работе журналистов.

В мае 2019 года в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Литовские силовики допрашивали его в течение шести часов, после чего представили на подпись бумагу, в которой говорилось, что он представляет угрозу национальной безопасности для Литвы. Впоследствии Касему на пять лет запретили въезд в республику.

Редакция Sputnik в Таллине с 1 января 2020 года была вынуждена прекратить работу после того, как местные власти пригрозили СМИ уголовным преследованием за сотрудничество с российским информагентством МИА «Россия сегодня».

МИД РФ неоднократно призвал международные организации обратить внимание на вопиющие случаи нарушения прав российских журналистов в балтийских странах.