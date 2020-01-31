Сюткина расстроил запрет на въезд на Украину

Москва, 31 января. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну известному российскому певцу Валерию Сюткину из-за его позиции по Крыму. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Верховная рада ранее стала настаивать на том, чтобы Сюткину и другому российскому артисту Александру Серову запретили въезд на Украину. Планировалось, что Серов выступит в Киеве 23 марта, а Сюткин во дворце «Украина» 27 апреля.

Администратор и звукорежиссер Сюткина Александр Шоболов признался, что команда артиста ничего не знала о решении СБУ. По его словам, такой шаг расстроил исполнителя.

«Искусство должно объединять народы. Если снова разрешат въезд, мы с удовольствием поедем», — цитирует его Nation News.

Напомним, что артист далеко не первый, кто столкнулся с трудностями из-за признания Крыма российским регионом. Полуостров воссоединился с Россией в 2014 году, когда его жители не признали государственного переворота в Киеве. Крым вошел в состав страны демократическим путем в результате народного референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Однако Киев по прошествии пяти лет все так же безосновательно считает российский регион своей, но «временно оккупированной» территорией и продолжает нападки на Москву.