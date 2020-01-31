Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Особое мнение

Скворец в поддельных джинсах. Роман Носиков о деньгах на кино про «Машину времени»

798
0 Оставить комментарий
Эксперты:

Скворец в поддельных джинсах. Роман Носиков о деньгах на кино про «Машину времени»

Сейчас, когда только-только начинает утихать первый скандал вокруг нового министра культуры Ольги Любимовой, которая не только подозрительные майки носит, но и вроде бы, по слухам, отказала в финансировании фильма по песням «Машины времени» с формулировкой «Мы врагов не финансируем», самое время поговорить о крупнейшей геополитической катастрофе XX века. Ведь то, что мы наблюдаем, есть не что иное, как столкновение современной России с советскими реликтами, пережившими среду обитания. 

Дело в том, что в результате краха коммунистического проекта и распада СССР пострадал не только русский народ, в одночасье оказавшийся самым большим разделенным народом в мире, но и другие группы граждан. Не все мои читатели понимают, с чем мы имеем дело, поэтому придется объяснить подробно. 

Для этого я начну с джинсов. 

Джинсы в СССР были не просто одеждой, они являлись артефактом иной цивилизации. Цивилизации, в которой существовал секс и рок-н-ролл. Джинсы олицетворяли то и другое. 

В Советском Союзе тоже со временем стали шить джинсы. Еще их закупали в Индии. Но это все, как говорится, было не то. Не то! И по качеству, и по смыслу. 

Настоящие зарубежные джинсы «оттуда» стоили бешеных денег. Впрочем, как и диски с запрещенным «за критику войны в Афганистане» Pink Floyd. Поэтому джинсы активно подделывались и продавались на черном рынке. 

Скворец в поддельных джинсах. Роман Носиков о деньгах на кино про «Машину времени»

Зачастую поддельные джинсы отшивались по западным выкройкам (которые тоже служили предметом контрабанды) прямо на советских фабриках из государственной ткани. Либо эту ткань могли изготовить подпольно — из предварительно украденного у колхозов хлопка. 

Полученный жульническим путем суррогат не просто обогащал цеховиков — тогдашнюю криминальную буржуазию, — но и служил социальным маркером элитного субъекта потребления. 

Примерно все то же самое происходило в Союзе и с сексом, и с рок-н-роллом. 

Про секс я вам ничего рассказывать не буду — вы чай не маленькие. Сами можете закруглить «секс/порно в СССР» или «вечеринки у Галины Брежневой». Брррр… 

Так вот, с рок-н-роллом произошло все то же самое, что и с джинсами. С той лишь поправкой, что джинсы, Levi’s они или «Верея», — это штаны, которые не могут деятельно участвовать в своей судьбе. Их или удобно носить, или не удобно. Они красивые или нет. Расползаются или не расползаются после первой стирки.

Рок-н-ролл же в Стране Советов подразделялся на импортный Led Zeppelin, советский «Пламя» и третий сорт — псевдо-несоветский. Эту нишу и заняла «Машина времени». 

Третий сорт характеризовался тем, что имитировал все лейблы заграничного, ни в одной своей песне не критиковал советскую действительность, не говоря уже о войне в Афганистане, но ходил с таким лицом, будто он тут борец с прогнившей Системой и совесть нации. 

Скворец в поддельных джинсах. Роман Носиков о деньгах на кино про «Машину времени»

Этот дуалистический эффект достигался непростыми щами и распусканием слухов о том, что в песнях про скворца и вагонные споры есть невероятный, понятный только избранным подтекст. И вот уже толпы двуногих, желавших записаться в немногие избранные, носятся за имитатором гостя из другого мира и рисуют его биографию в жанре апокрифического евангелия.

Обязанность псевдо-несоветского рокера петь не о чем и при этом служить проводником тайной духовности реализовывалась характерно советским способом общения с потребителем — т. н. «нагрузкой». Если кто из юных читателей не знает или кому-то из моих ровесников память отшибло, я напомню. Нагрузка — это когда ты приходишь в магазин за курицей, но тебе ее могут продать, только если в нагрузку ты купишь еще суповой набор, который тебе даром не нужен. К тому же он уже и пованивает. 

Так вот, с тайной советской, ну или антисоветской духовностью все было то же самое. Человек приходил послушать про новый поворот и как мотор ревет, а в нагрузку получал нытье про то, как затирают гениальность в этой серой стране. 

В результате потребители, измученные скворцом с нытьем в нагрузку, начинали ненавидеть СССР за то, что Андрей Макаревич — вообще ни разу не Маккартни. Да и сам Макаревич ненавидел СССР ровно за то же: что он — не Маккартни.

Скворец в поддельных джинсах. Роман Носиков о деньгах на кино про «Машину времени»

И вот цепи рухнули. Люди повалили памятник Дзержинскому и стали ждать триста сортов колбасы, взаправдашних джинсов и как Макаревич превратится в Роджера Уотерса. 

Вам, уважаемые читатели, смешно, а некоторые до сих пор ждут. Кое-кто и вовсе уверен, что чудо уже состоялось, просто поняли его не все — а лишь избранные, к которым он-то и относится. 

В принципе, все то же самое можно сказать о любом советском селебрити: в какую рожу ни плюнь — попадешь в мессию или гуру. А если кто не услышал в его гнусении или блеянии чего-то грозного и многозначительного, значит он сам и виноват, редиска.

Проблема описываемых героев в том, что с исчезновением советской системы пропали не столько препятствия для их превращения из гусениц в бабочек, сколько их естественная среда обитания, в которой толпы прикидывались избранными и стояли в очередь за духовностью с нагрузкой. 

Сегодня люди, если хотят послушать дерьмо про Родину, прямо идут на Обломова и «Порнофильмы». Бородатые гуру с многозначительными подмигиваниями («А ты знаешь, КОГО я имел в виду под «Стариком Козлодоевым», а?..») и кукишами в карманах им неинтересны. Толку от этого кармана, когда можно не то что кукишем, а прямо отростком своим помахивать в сторону Кремля и радоваться собственному могуществу, смелости и неуловимости. 

Гуру с мессиями остро чувствуют это и оттого сильно фрустрируют. 

Скворец в поддельных джинсах. Роман Носиков о деньгах на кино про «Машину времени»

Поэтому, Ольга Борисовна, ну какой там, к черту, враг? Вся эта история про государственные деньги на кино — в чистом виде вымогательство пособия по инвалидности, потому что девочки больше не любят, а в Лиге сексуальных реформ жалоб не принимают. 

Я даже не знаю, что еще Макаревичу осталось сделать. Может, хорошую песню не про дерьмо написать? Вдруг поможет?

Новости партнеров

Новости партнеров