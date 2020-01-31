Эксперт Красноперов назвал Су-57 шикарным самолетом с большим будущим

Военный аналитик Андрей Красноперов заявил, что с момента первого отрыва от ВПП Су-57 стал полноценной боевой машиной.

Ровно 10 лет назад первый летный экземпляр самолета Т-50 (в будущем название будет изменено на Су-57) впервые поднялся в воздух и совершил полет длительностью примерно 45 минут. Тогда перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) пилотировал заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.

ПАК ФА

Новый российский истребитель пятого поколения создавался с применением технологий малозаметности. Машина может вести бой с любыми видами ударной авиации противника, а также проводить атаку наземных и надводных целей. В перспективе Су-57 должен будет заменить в Воздушно-комических войсках тяжелый Су-27. Дело в том, что новый самолет несколько меньше своего предшественника, но при этом больше по размерам, чем американский F-35 Lightning II. Это позволяет увеличить на Су-57 полезную нагрузку.

Так как отечественный истребитель пятого поколения является новой разработкой, сведений об этом образце военной техники не так много, даже несмотря на то, что первый летный образец поднялся в воздух 10 лет назад. Тем не менее уже известно, что максимальная скорость Су-57 на высоте составляет 2,45 M, максимальная бесфорсажная скорость 2 М. Практическая дальность полностью заправленного самолета 4300 км при продолжительности полета в 5,8 ч.

«10 лет — это, конечно, большой срок, но Су-57 за это время прошел очень большой путь от первого разбега и подъема, до полной отработки всех заложенных в него возможностей. Все самолеты ОКБ «Сухого» постоянно совершенствуются, поэтому они не просто так остаются одними из самых востребованных в мире. А скоро еще на этот самолет будут установлены так называемые «двигатели второго этапа», более мощные, легкие, и должны значительно улучшить аэродинамические характеристики Су-57. Сам планер получился шикарным, к нему вопросов нет», — заявил в интервью ФАН летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Двигатели второго этапа

В настоящее время российские инженеры ведут доработку так называемых двигателей второго этапа, более известных как «изделие 30». Именно они в будущем будут устанавливаться на серийные Су-57.

Новые двигатели уже созданы и сейчас проходят испытания. По сути, это абсолютно новая установка, а не глубокая модернизация ранее созданных образцов. С таким двигателем, в частности, Су-57 сможет поддерживать крейсерскую сверхзвуковую скорость без использования форсажного режима. Это одно из ключевых требований Минобороны к самолету пятого поколения.

Так, максимальный показатель тяги новых двигателей достигает 11 тысяч кгс, на форсаже — более 18 тысяч кгс, в то время как двигатели четвертого поколения развивают тягу 9,5 и 15 тысяч кгс соответственно. При этом удельный расход топлива остался на прежнем уровне. Еще одна важная особенность «изделия» — это плазменная система зажигания. Благодаря ей в камере сгорания исключается так называемое «факеление», когда из сопла на определенных режимах вырывается длинный огненный шлейф. Это позволяет снизить заметность самолета в видимом и инфракрасном диапазонах излучения.

«Новые двигатели уже создаются с большим модернизационным заделом на будущее. Другими словами, в будущем они будут постоянно дорабатываться, значительно повышая летные качества Су-57. Кстати, что касается первой катастрофы этого самолета, то тут нечему удивляться, потому что это испытательный образец, его буквально насилуют, выводя на запредельные углы атаки, испытывая его на пределе его возможностей. Так поступали специально, поскольку это специфика всех испытательных самолетов. Нужно понимать, что Су-57 очень устойчив по скорости и перегрузке, что обуславливает его высокие пилотажные данные. Идея самолета очень удачная, и она уже себя оправдала, ведь то, что творит Су-57 в воздухе, не может сделать ни один самолет. Это шикарная машина, которую ждет большое будущее», — заключил Красноперов.

Напомним, в будущем Министерство обороны Российской Федерации в рамках контракта с КБ «Сухого» должно получить до 76 многоцелевых истребителей Су-57. На эти цели армия потратит свыше 150 млрд рублей. Самолеты будут поставлены Воздушно-космическим силам до 2028 года. Этим количеством машин можно будет укомплектовать три истребительных авиационных полка двухэскадрильного состава. Предполагается, что полками с Су-57 будут прикрыты основные стратегические направления.