Марков назвал информационной атакой обвинения Британии против России

Москва, 31 января. Заявления Великобритании о том, что Россия якобы устроила атаки на телекоммуникационные системы Соединенного Королевства, являются частью одной большой информационной войны. Об этом в пятницу заявил председатель межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты РФ, экс-депутат Госдумы Сергей Марков.

По его словам, западные страны сегодня фактически находятся под контролем своих же спецслужб, которые задают тон всей их политике.

«В США и Великобритании слабые правительства, которые утратили контроль над спецслужбами. Альянс спецслужб США, Великобритании и Канады ведет гибридную войну с Россией. Они очень влиятельны», — рассказал Марков порталу «Слово и дело».

Он подчеркнул, что спецслужбы обладают огромными ресурсами — как денежными, так и человеческими. А британское правительство и общество стали доверчивыми зрителями в этой информационной войне. В качестве примера Марков привел психоз, который воцарился в Великобритании после инцидента со Скрипалями.

Политик добавил, что цель спецслужб — не столько добиться каких-либо юридических результатов в спорах с Россией, сколько сформировать общественное мнение. Отчасти они своей цели достигли. Дело о «вмешательстве» РФ в американские выборы провалилось, но при этом множество американцев теперь свято верят в версию о «российских хакерах», хотя никаких доказательств в ее пользу приведено так и не было. Теперь спецслужбы отрабатывают тот же прием, но уже в Великобритании, пытаясь заставить британцев верить, что Россия пытается повлиять на Brexit.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил РФ в кибератаках на телекоммуникационный сектор страны. Добавим, что незадолго до этого издание The Washington Post сообщило, что киберкомандование ВС США приступило к разработке тактики информационной войны против России.