Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу и Крыму

Киев, 31 января. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в Госдепартаменте США будет назначен спецпредставитель по вопросам Донбасса и Крыма. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

«Сегодня я высказал надежду, что США будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента», — пояснил Зеленский.

Ранее должность специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины занимал Курт Волкер. В сентябре 2019 года Волкер подал в отставку. Увольнение Волкера связано со скандалом, который возник после публикации стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Зеленским. Оппоненты Трампа утверждают, что Волкер якобы играл ключевую роль в оказании давления на Зеленского для получения компромата на Джо Байдена, который может стать конкурентом Трампа на выборах президента США в 2020 году.

Позднее стало известно, что Госдепартамент США планирует упразднить должность специального представителя по вопросам Украины. При этом обязанности, которые ранее исполнял Волкер, будут распределены между несколькими действующими сотрудникам Госдепартамента США.