Скабеева оценила эффектный выход британцев из Европарламента

Москва, 31 января. Российская телеведущая Ольга Скабеева оценила эффектный выход британцев из Европейского парламента. Видео, на кадрах которого запечатлен этот памятный момент, журналистка опубликовала в своем Telegram-канале.

Граждане Великобритании, которая 1 февраля перестанет быть членом Евросоюза, устроили яркое шествие с волынкой, зонтами и чемоданами. Один из «участников» церемонии — флаг Соединенного Королевства — отправится обратно в Лондон.

«Если ваша вечеринка не похожа на эту, то не пытайтесь меня приглашать», — шутливо прокомментировала Скабеева.

Великобритания 31 января 2020 года проводит последний день в составе Евросоюза, в который вступила в 1973 году. Спустя годы сбудется пожелание граждан страны, которые на референдуме 2016 года высказались за Brexit.

Как отмечали эксперты, до конца года никаких существенных изменений ожидать не стоит, поскольку будет действовать переходный период. Стороны будут договариваться о дальнейшем взаимодействии.

За час до Brexit глава правительства Борис Джонсон выступит с обращением к нации. Бывший глава Европейского совета Дональд Туск уже назвал Brexit одной из величайших ошибок в истории Евросоюза.