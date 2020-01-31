Милонов возмущен посягательством организаторов беспорядков на права граждан России

Москва, 31 января. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов призвал ужесточить законодательство в отношении организаторов незаконных митингов в стране, поскольку они посягают на конституционные права граждан.

После смерти болельщика футбольного клуба «Коло-Коло» из Сантьяго, на которого наехал после матча полицейский автомобиль, в Чили начались массовые беспорядки. Накануне в ходе акций погиб один из митингующих.

Согласно данным на 30 января, в ходе протеста был задержан 41 человек. Были сожжены несколько автобусов, разграблены супермаркеты. Кроме того, в стране фиксируются случаи нападения на полицейские участки.

Летом прошлого года Россию тоже охватила волна незаконных митингов, которые порой перерастали в беспорядки. Организаторами нелегальных акций выступили соратники скандального блогера Алексея Навального, которых не допустили до выборов в Мосгордуму из-за грубейших нарушений.

Во время беспорядков сотрудники правоохранительных органов действовали профессионально и гуманно. Благодаря правильным действиям полицейских удалось избежать жертв и пострадавших. Несмотря на это, многие эксперты убеждены, что в России необходимо ужесточить наказание в отношении организаторов беспорядков, поскольку большая часть остается безнаказанной.

Парламентарий сравнил организаторов незаконных акций и провокаторов с террористами, поскольку «они воруют конституционное право граждан на мирный протест». По его мнению, организаторы несогласованных митингов подменяют право на мирный протест правом на организацию массовых беспорядков.

Милонов также считает, что провокаторы используют манипулятивную технологию, чтобы пострадали обычные люди.