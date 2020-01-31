В Средиземном море Греция готовится ударить по турецкому кораблю

Саламис, 31 января. В Средиземном море наблюдается напряженная обстановка — греческое судно готовится нанести ракетный удар по турецкому кораблю. Сообщения об этом в пятницу, 31 января, передают ливийские активисты, ссылающиеся на Министерство обороны Греции.

По полученным данным, экипаж греческого судна привел в боевую готовность две ракеты, которые могут быть выпущены по кораблю, следующему под флагом Турции. Уточняется, что причиной таких действий могло стать нарушение морских границ турецким кораблем.

Следует отметить, что ранее турецкое правительство и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии подписали соглашения о военном сотрудничестве, а также о перераспределении морских границ. Мировое сообщество осудило документ, признав его незаконным. Кроме того, соглашение о морских владениях грозит ростом напряженности в Средиземноморье.