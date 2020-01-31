Ремесло заявил, что Навальный оскорбляет всех подряд из-за «душевного расстройства»

Москва, 31 января. Член Общественной палаты и юрист Илья Ремесло ответил на оскорбления скандального блогера Алексея Навального. По мнению Ремесло, Навальный пытается таким образом привлечь к себе внимание, поскольку расследования так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) уже давно ни у кого не вызывают интереса.

Ранее Навальный очень грубо отозвался о Ремесло в Twitter, назвав юриста «убогим и ничтожным существом».

«С ним никто не хочет иметь дела, отвернулись даже либеральные журналисты. Вот он и пребывает в таком состоянии душевного расстройства. Мне его даже немного жаль», — прокомментировал пост скандального блогера член ОП.

Писатель и публицист Армен Гаспарян отметил, что хамство — это характерная черта поведения как Навального, так и его сторонников, поэтому в ситуации с Ремесло нет ничего удивительного.

«Никто никаких иллюзий по поводу этого гражданина (Навального. — Прим. ФАН) не испытывает, равно как и по поводу лжеца муниципального депутата [Ильи] Яшина. Параллельно этот гражданин кинулся на известного политолога Алексея Мухина», — сказал Гаспарян в беседе с «ПолитЭкспертом».

Публицист напомнил, что раньше за такое поведение вызывали на дуэль, однако Навальному повезло жить в эпоху толерантности. Гаспарян посоветовал так называемым оппозиционерам следить за высказываниями, поскольку однажды избежать ответственности им не удастся.

Отметим, что в последнее время Навальный лишается не только внимания, но и сотрудников. Так, ранее журналист-расследователь Олег Лурье заявил, что специалисты больше не хотят работать в штабах скандального блогера, поскольку все деньги оседают в карманах руководства, а на зарплаты выделяются жалкие копейки.