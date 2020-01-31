Сирии и России приходится выполнять сочинские договоренности за Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре пригрозил новой военной операцией в Сирии, чтобы «добиться мира в Идлибе». Кроме того, политик вновь обвинил САР и Россию в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта. О том, почему угрозы Эрдогана политически ангажированы, а сочинские договоренности нарушает скорее Анкара, нежели кто-то еще — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Российско-турецкие договоренности

9 октября минувшего года Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдских радикалов и террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.

9 января этого года Эрдоган и президент РФ Владимир Путин ввели режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. 16 января сирийская армия была вынуждена возобновить военную операцию — это стало ответом на многочисленные нарушение боевиками соглашения о прекращении огня. Джихадисты «Хайят Тахрир аш-Шам», игнорируя все договоренности, продолжали обстреливать жилые кварталы и позиции САА.

За время «прекращения огня» в Алеппо был обстрелян жилой район Суккари, в результате обстрела населенного пункта Миньян погиб ребенок, террористы атаковали районы Шахба, Халидия, и авиабазе «Найраб» в Алеппо. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, с момента официального прекращения огня в результате обстрелов боевиков погибли более 70 мирных жителей, а более 150 получили ранения.

Новые угрозы Анкары

Турецкий руководитель на днях резко сменил риторику относительно роли Москвы и Дамаска в урегулировании конфликта на севере Сирии. 30 января Эрдоган заявил, что астанинского процесса по Сирии, который начался в 2017 году, «больше не существует».

«Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что, если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным», — приводит слова политика турецкий телеканал NTV.

Уже на следующий день Эрдоган выступил с новой обвинительной речью. 31 января он заявил, что Анкара готова вновь начать военные действия в зоне деэскалации в сирийском Идлибе для предотвращения там нападений на мирных жителей, которые якобы совершает Сирийская арабская армия (САА).

Реакция Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова турецкого лидера подчеркнул, что РФ полностью выполняет свои обязательства по договоренностям относительно Сирии.

«В данном случае мы не согласны. Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договорённостям в отношении идлибской зоны», — сказал он.

При этом представитель Кремля констатировал, что, к сожалению, данный регион Сирии по-прежнему остается местом сосредоточения большого количества террористов. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что боевики «постоянно осуществляют наступательные, агрессивные действия» в отношении Вооруженных сил Сирии и российской базы в Хмеймиме.

«Это вызывает нашу глубочайшую озабоченность», — заключил он.

Успешная операция в Идлибе

Министерство иностранных дел Сирии особо предупредило Совбез ООН и генсека Антониу Гутерриша о том, что САА переходит в наступление — военные обязаны пресечь обстрелы жилых районов и защитить мирных граждан. Однако в очередной раз Госдеп США и Турция осудили контртеррористическую операцию САА и пригрозили ответными мерами против Дамаска.

Эрдоган начал выдвигать обвинения параллельно с успешным наступлением сирийских правительственных войск в Идлибе. Только за минувшую неделю правительственные войска САР смогли освободить крупный и стратегически важный город Маарет ан-Нуман вместе с пригородными населенными пунктами. Кроме того, им удалось оттеснить джихадистов от границ города Алеппо.

Турция не выполнила сочинские договоренности

В рамках астанинского процесса в Идлибе были собраны порядка 40 тысяч представителей различных радикальных группировок и боевиков так называемой «умеренной оппозиции», так как анклав экстремистов остается крупнейшей проблемой для урегулирования в Сирии. В ходе встречи в Сочи Путин и Эрдоган подписал меморандум, направленный на стабилизацию зоны деэскалации в Идлибе.

Однако Анкара так и не выполнила свою часть обязательств: террористы так и не были выведены из демилитаризованной зоны на границах зоны деэскалации. Помимо этого, турецкая сторона не смогла заставить джихадистов вывести тяжелое вооружение, а движение по стратегической автодороге М5 Дамаск — Хама — Алеппо так и не восстановили.

В ходе ожесточенных внутренних столкновений, которые начались в 2017 году и продолжались до лета 2018 года, боевики, объединившиеся вокруг запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1, подавили сопротивление группировок «умеренной оппозиции», захватив власть в Идлибе. Позднее «Джебхат ан-Нусра» объявила о самороспуске и реформировалась в коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам» («Комитет освобождения Леванта»).

Помощь террористам от Анкары

Последние два года Анкара направила в сирийскую провинцию Идлиб десятки конвоев с вооружением и снабжением для боевиков из протурецких группировок «умеренной оппозиции», таких как «Джейш аль-Ислам» и «Файлак аш-Шам». При этом полевые командиры группировок «умеренной оппозиции» продавали или просто «делились» поставленным из Турции оружием с джихадистами. В частности, в Идлиб было отправлено огромное количество турецких ПТУР, которые стали наиболее эффективным оружием боевиков против Сирийской арабской армии.

России и Сирии приходится вместо Турции выполнять договоренности

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко также отметил, что турецкая сторона не следовала договоренностям, которых России и Турции удалось достигнуть в Сочи. Соответствующее заявление он сделал в беседе с корреспондентом ФАН.

«Турция в лице Эрдогана брала на себя обязательства обеспечить разоружение боевиков и ликвидацию террористов на территории провинции Идлиб. Сделано этого Турцией не было», — подчеркнул эксперт.

Сирии при поддержке России теперь приходится собственными силами наводить порядок в Идлибе, заметил Коротченко. Анкара, добавил он, неспособна выполнить взятые на себя обязательства

«Неоднократно обращались к турецкому руководству с просьбой выполнить свои обязательства. В противном случае нам останется только наводить порядок силами сирийской армии и при поддержке российских ВКС. Но, учитывая, что Эрдоган не сделал ничего, вот, собственно приступили к тому, чтобы хотя бы элементарно обеспечить безопасность населения в провинции Идлиб. Поэтому заявления Эрдогана носят политически ангажированный характер. Я думаю, наши турецкие партнеры должны понимать, что все, что происходит, делается вынуждено, делается за них. Если Турция неспособна выполнить взятые на себя обязательства, то за нее эти обязательства будет выполнять кто-то другой», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, он напомнил, насколько опасной остается и по сей остается провинция Идлиб.

«Идлиб как гнездо террористов абсолютно никого не устраивает. Именно оттуда осуществляются налеты беспилотников боевиков на нашу авиабазу Хмеймим. Оттуда идет трансферт оружия, террористических угроз. Поэтому турецкие претензии неуместны. Прежде всего Анкаре надо критиковать саму себя. В любом случае, мы готовы к конструктивному диалогу и взаимодействию», — заключил военный эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.