Депутат НС ДНР Куренков связал визит Помпео на Украину с силовым сценарием в Донбассе

Визит государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео на Украине может означать обострение конфликта в Донбассе. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков.

Визит Помпео

Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, он встретится с украинскими чиновниками и представителями бизнеса. Об этом сообщил заместитель главы украинского министерства иностранных дел Егор Божок.

Замглавы украинского дипломатического ведомства опубликовал фото госсекретаря в столичном аэропорту Борисполь и написал: «Добро пожаловать на Украину!»

Одним из ключевых вопросов визита — ситуация на территории Донбасса, которую Майк Помпео обсудит с Владимиром Зеленским, а также с главой украинского МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Обострение конфликта

Как отметил Александр Куренков, визит Майкла Помпео может означать обострение конфликта в Донбассе.

«Можно отметить такую закономерность: как только на Украину приезжает представитель США, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе — на линии соприкосновения интенсифицируются обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины. Вашингтон по-прежнему заинтересован в поддержании конфликта в Донбассе в активной фазе. Для Соединенных Штатов это, с одной стороны, «козырь в рукаве» для переговоров с Россией. С другой стороны, — лоббирование интересов военно-промышленного комплекса США, который обогащается на этой войне», — пояснил Александр Куренков.

По словам депутата ДНР, Майкл Помпео известен своим скепсисом в вопросе сближения России и Соединенных Штатов. Кроме того, Куренков обратил внимание, что, исходя из заявленных целей визита, будет обсуждаться поддержка со стороны Вашингтона «территориальной целостности» Украины и ситуация в Донбассе.

«Это первый визит госсекретаря США после инаугурации Зеленского. И если судить по анонсированным целям, то мир в Донбассе он не приблизит. Новый президент Украины Владимир Зеленский не раз давал понять, что он не прочь решить конфликт в Донбассе с помощью армии. Получив поддержку из Вашингтона, он может совсем осмелеть и начать осуществлять силовой сценарий. В лицемерии и двуличности Зеленского мы уже убеждались не раз. Поэтому переход от обещаний мира к военным действиям с его стороны весьма вероятен», — заключил Александр Куренков.

С апреля 2014 года на Украине продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которой объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. Россия не является участником вооруженного конфликта на территории Украины. Москва оказывает лишь гуманитарную помощь жителям Донбасса. По данным ООН, жертвами гражданской войны стали почти 13 тысяч человек.